Κοινωνία

“Ξεδοντιάστηκε” πολυπλόκαμη σπείρα διακίνησης ναρκωτικών (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Συλλήψεις μετά από μεγάλη αστυνομική επιχείρηση σε Δυτική Αττική και Πειραιά. Η εισαγγελική απόφαση για τους συλληφθέντες.

Από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, εξαρθρώθηκε πολυμελής εγκληματική οργάνωση που δραστηριοποιείτο συστηματικά στη διακίνηση σημαντικών ποσοτήτων ναρκωτικών (κοκαΐνης, κάνναβης, ecstasy και φαρμακευτικών δισκίων) σε περιοχές της Δυτικής Αττικής και του Πειραιά.

Την Τρίτη 8 Δεκεμβρίου, εκτυλίχτηκαν παράλληλες οργανωμένες αστυνομικές επιχειρήσεις σε Αγία Βαρβάρα, Αγίους Αναργύρους, Άνω Λιόσια, Αχαρνές, Πειραιά, Κερατσίνι και Δραπετσώνα, για την αποδόμηση της οργάνωσης και τη σύλληψη των μελών της.

Τις επιχειρήσεις συνέδραμαν αστυνομικοί της Ειδικής Κατασταλτικής Αντιτρομοκρατικής Μονάδας (Ε.Κ.Α.Μ.), των Ομάδων Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας (Ο.Π.Κ.Ε.) και της Διεύθυνσης Αστυνομικών Επιχειρήσεων Αττικής (Δ.Α.Ε.Α.).

Συνολικά συνελήφθησαν (21) μέλη της οργάνωσης, μεταξύ των οποίων και το αρχηγικό, ενώ στη δικογραφία που σχηματίστηκε περιλαμβάνονται ακόμη (16) άτομα, που σχετίζονται με τη δράση του κυκλώματος.

Για την πιστοποίηση και αποκάλυψη της εγκληματικής τους δράσης, προηγήθηκε αστυνομική έρευνα με εξακριβώσεις και διασταυρώσεις στοιχείων, χρήση ειδικών ανακριτικών τεχνικών και δημιουργία «προφίλ» (profiling) των εμπλεκομένων.

Κάθε μέλος του κυκλώματος, είχε επιφορτιστεί με συγκεκριμένα «καθήκοντα» που αφορούσαν όλο το πλέγμα της εγκληματικής τους δράσης, (ανεύρεση, προμήθεια, αποθήκευση, φύλαξη, μεταφορά και διακίνηση των ναρκωτικών καθώς και ανεύρεση «πελατών», παραλαβή, φύλαξη-απόκρυψη των χρηματικών ποσών που αποκόμιζαν).

Χαρακτηριστικό της δράσης της οργάνωσης αποτελεί η κατασκευή ειδικά διαμορφωμένων κρυπτών σε πόρτες και ντουλάπια οικιών, όπου αποθήκευαν ναρκωτικά αλλά και μεγάλα χρηματικά ποσά από τη διακίνησή τους.

Από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν, συνολικά βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

• πάνω από (1,9) κιλά κοκαΐνη,

• πάνω από (1) κιλό κάνναβη,

• (1.834) δισκία ecstasy,

• αυτοσχέδιο τσιγαριλίκι,

• (301) φαρμακευτικά δισκία,

• (201.755) ευρώ και μετρητής χαρτονομισμάτων,

• (3) χρηματοκιβώτια και κλειδί χρηματοκιβωτίου,

• (2) πιστόλια, πιστόλι κρότου και (46) φυσίγγια κρότου,

• συσκευή ηλεκτρικής εκκένωσης (taser),

• (5) αυτοκίνητα και μοτοσικλέτα,

• (5) ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας,

• (31) κινητά τηλέφωνα,

• συστήματα καταγραφής εικόνας,

• αντιασφυξιογόνος μάσκα με φίλτρα χημικών, ιδιόχειρες σημειώσεις, καταστροφέας σκουπιδιών – τεμαχιστής.

Από τη διάρθρωση και τον τρόπο δράσης της εγκληματικής οργάνωσης, τις ειδικές κρύπτες που χρησιμοποιούσαν καθώς και τις ποσότητες ναρκωτικών και τα χρήματα που κατασχέθηκαν, προκύπτει η κατάρτιση εκ μέρους τους επαγγελματικής υποδομής στη συστηματική διακίνηση σημαντικών ποσοτήτων ναρκωτικών, με παράνομα κέρδη που ξεπερνούν τα (500.000) ευρώ.

Ποινική δίωξη για εγκληματική οργάνωση

Με κακουργηματικές κατηγορίες είναι, πλέον, αντιμέτωποι οι 21 συλληφθέντες. Τα μέλη σπείρας οδηγήθηκαν ενώπιον του εισαγγελέα, ο οποίος άσκησε εις βάρος τους ποινική δίωξη για εγκληματική οργάνωση και ιδιαίτερα διακεκριμένη κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών (κακουργήματα). Ακόμη ασκήθηκε δίωξη για το πλημμέλημα της οπλοκατοχής.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η αρμόδια εισαγγελέας συναίνεσε στην έκδοση ενταλμάτων για τη σύλληψη και άλλων προσώπων για τα οποία έχουν συγκεντρωθεί από τις αρχές στοιχεία για εμπλοκή τους στο κύκλωμα.