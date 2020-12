Κοινωνία

Βριλήσσια: σοκ από τη μαφιόζικη εκτέλεση με καλάσνικοφ

Η αστυνομία διεξάγει έρευνες για την υπόθεση, ενώ όλα δείχνουν συμβόλαιο θανάτου για ξεκαθάρισμα λογαριασμών. Το χρονικό της υπόθεσης.

Σοκάρει η υπόθεση δολοφονίας ενός 56χρονου άνδρα, το απόγευμα της Τετάρτης στα Βριλήσσια, όπου άγνωστοι του έστησαν καρτέρι θανάτου επί της οδού Υμηττού.

Μετά από «βροχή» πυροβολισμών, πιθανότατα με καλάσνικοφ, το θύμα έπεσε αιμόφυρτο στο έδαφος. Κάτοικοι της περιοχής ειδοποίησαν την αστυνομία, ενώ οι Αρχές ενημερώθηκαν την ίδια ώρα και για φωτιά σε ένα αυτοκίνητο στην ίδια περιοχή και συγκεκριμένα επί της οδού Κενταύρου.

Οι Αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο να ήταν το αυτοκίνητο των δραστών, οι οποίοι με αυτόν τον τρόπο θέλησαν να σβήσουν τα ίχνη τους.

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, το θύμα φέρεται να είναι ένα από τα πιο γνωστά πρόσωπα στη νύχτα. Μάλιστα, είχε απασχολήσει στο παρελθόν τις Αρχές.