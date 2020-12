Αθλητικά

Europa League - Ολυμπιακός: Οι πιθανοί αντίπαλοι στους “32” της διοργάνωσης

Οι “ερυθρόλευκοι” θα κληρωθούν με αντίπαλο από το γκρουπ των ισχυρών.

Συμπληρώθηκε το… παζλ της “Φάσης των 32” του Europa League και ο Ολυμπιακός περιμένει να μάθει στην κλήρωση της Δευτέρας (14:00) τον προσεχή αντίπαλό του.

Το γκρουπ των ισχυρών, με τους πιθανούς αντιπάλους του Ολυμπιακού:

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ Κλαμπ Μπριζ Σαχτάρ Ντόνετσκ Άγιαξ Ρόμα Άρσεναλ Λεβερκούζεν Ρέιντζερς Αϊντχόφεν Νάπολι Βιγιαρεάλ Ντιναμό Ζάγκρεμπ Χόφενχαϊμ Λέστερ Μίλαν Τότεναμ

Το γκρουπ των αδυνάτων

Κράσνονταρ Σάλτσμπουργκ Ντιναμό Κιέβου Ολυμπιακός Γιουνγκ Μπόις Μόλντε Σλάβια Πράγας Μπενφίκα Γρανάδα Σοσιεδάδ Ερυθρός Αστέρας Μπράγκα Λιλ Μακάμπι Τελ Αβίβ Αντβέρπ Βόλφσμπεργκερ

Ο πρώτος αγώνας θα διεξαχθεί στο “Γ. Καραϊσκάκης” στις 18 Φεβρουαρίου και η ρεβάνς στις 25 του ίδιου μήνα.