Αθλητικά

Ο ΛεΜπρόν Τζέιμς αθλητής της χρονιάς για το “Time”

Οχι μόνο για την κατάκτηση του τίτλου με τους Λέικερς, αλλά και για τις παρεμβάσεις του σε κοινωνικά θέματα.

Αθλητής της χρονιάς, το 2020, είναι για το φημισμένο αμερικανικό περιοδικό «TIME» ο ΛεΜπρόν Τζέιμς.

Όχι μόνο για την κατάκτηση του τίτλου με τους Λέικερς, αλλά και για τις παρεμβάσεις του σε κοινωνικά θέματα, όπως είναι η καταπολέμηση του ρατσισμού στις ΗΠΑ.

Ο 35χρονος σούπερ σταρ, ο οποίος κατέκτησε για τέταρτη φορά τον τίτλο του ΝΒΑ, με τρεις διαφορετικές ομάδες (Κλίβελαντ, Μαϊάμι, Λέικερς), είχε σημαντική συμβολή στη συμμετοχή των πολιτών στις πρόσφατες προεδρικές εκλογές, στο πλαίσιο της εκστρατείας «περισσότερο από μια ψήφο», υποστηρίζοντας δημοσίως την εκλογή του Τζον Μπάιντεν.