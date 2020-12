Life

VICE Specials: "Η Νέα Μοναξιά"

Ακόμη ένα εξαιρετικό ντοκιμαντέρ του ελληνικού γραφείου του VICE, παρουσιάζει ο ΑΝΤ1.

Τη Δευτέρα 14 Δεκεμβρίου το ελληνικό γραφείο του VICE παρουσιάζει στον ANT1 το ντοκιμαντέρ με τίτλο «Η νέα μοναξιά». Η συντροφικότητα, η εγγύτητα, η ομαδικότητα είναι ορισμένες από τις ανθρώπινες δεξιότητες που χάνονται στη μάχη με τον κορονοϊό. Στον πόλεμο της ανθρωπότητας με την πανδημία, η απομόνωση και η φυσική απομάκρυνση από το κοινωνικό σύνολο θεωρούνται «ασπίδα» απέναντι στον Covid-19. Για κάποιες κοινωνικές ομάδες, όμως, η επιβεβλημένη μοναχικότητα γίνεται μια νέα μοναξιά.

Ο δικηγόρος και πρόεδρος της ΑΜΚΕ «Με άλλα μάτια» Βαγγέλης Αυγουλάς εξηγεί στην κάμερα του VICE πώς έχει αλλάξει η καθημερινότητα των τυφλών ατόμων επειδή έχουν «χάσει» την αίσθηση της αφής λόγω του κορονοϊού και η Ευγενία Βάϊα Γαλάνη μας δείχνει πόσο δύσκολη μπορεί να γίνει η επικοινωνία των κωφών με τους ακούοντες κάτω από μία μάσκα.

Περάσαμε μια μέρα στον ξενώνα του ΚΕΘΕΑ «Νόστος» και είδαμε από κοντά πώς έχουν αλλάξει οι συνθήκες θεραπείας των ανθρώπων σε απεξάρτηση που βασίζονταν στην επαφή και στην ομαδικότητα αλλά και την ανησυχία τους για την επανένταξη τους σε μια κοινωνία που αλλάζει συνεχώς.

Συζητήσαμε με την Άννα Απέργη, διευθύντρια του Σωματείου Υποστήριξης Διεμφυλικών (Σ.Υ.Δ.), για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα άτομα της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας, για την έμφυλη βία που δέχονται αλλά και για τα προβλήματα διαβίωσης των τρανς ατόμων -ειδικά της τρίτης ηλικίας- εν μέσω της πανδημίας. Παράλληλα, η Πάρβη Πάλμου, ψυχοθεραπεύτρια και συνεργάτιδα του Σ.Υ.Δ., μας ενημερώνει για την ομάδα συμβουλευτικής και ψυχολογικής υποστήριξης, που παρέχει ατομικές συνεδρίες ψυχολογικής υποστήριξης με ειδικούς ψυχικής υγείας.

Τέλος, επισκεπτόμαστε τη Ραφαέλα Αννίτα που ως σεξεργάτρια μας μιλάει για τα προβλήματα διαβίωσης των εργαζομένων του σεξ στην πανδημία αλλά και για την αρνητική σχέση των τρανς ατόμων με το σύστημα υγείας, καθώς έχουν τον φόβο ότι θα κακοποιηθούν ή ότι δεν θα έχουν ίση μεταχείριση με άλλους συνανθρώπους τους.

VICE SPECIALS – Δευτέρα 14 Δεκεμβρίου, 01:15, στον ΑΝΤ1.

