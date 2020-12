Πολιτική

Σύνοδος Κορυφής: Η συνέντευξη Τύπου του Μητσοτάκη (βίντεο)

Τι είπε σχετικά με τις αποφάσεις για την τουρκική προκλητικότητα και την συμφωνία για το Ταμείο Ανάκαμψης. Τι ανέφερε για το lockdown και τον εμβολιασμό για τον κορονοϊό.