“Εξοικονομώ - Αυτονομώ”: εξάντληση κονδυλίων σε 23 λεπτά!

Τεράστια η ζήτηση για συμμετοχή στο πρόγραμμα επιχορηγήσεων, σε δύο περιφέρειες της χώρας.

Σε ανακοίνωση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας αναφέρεται:

«Απόλυτα επιτυχημένη ήταν η «πρεμιέρα» του προγράμματος «Εξοικονομώ-Αυτονομώ» στις Περιφέρειες της Ηπείρου και των Ιόνιων Νήσων. Η ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων άνοιξε στις 10.00 το πρωί και λειτούργησε απολύτως ομαλά, παρά το υψηλό ενδιαφέρον που εκδηλώθηκε και που είχε ως αποτέλεσμα την δέσμευση του ποσού που είχε προϋπολογισθεί σε λιγότερο από μισή ώρα για την Ήπειρο και σε μια ώρα και 40 λεπτά περίπου για τα Ιόνια Νησιά.

Όσον αφορά στην Περιφέρεια Ηπείρου, η πλατφόρμα έκλεισε στις 10.23 π.μ. Υποβλήθηκαν 5.378 αιτήσεις, από τις οποίες εγκρίθηκαν οι 2.761, δεσμεύοντας 61,8 εκατ. ευρώ. Η μέση επιχορήγηση διαμορφώνεται στα 22.344 ευρώ.

Για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, η πλατφόρμα έκλεισε στις 11.43 το πρωί. Υποβλήθηκαν 1057 αιτήσεις, εκ των οποίων εγκρίθηκαν οι 430, δεσμεύοντας τα 9,1 εκατ. ευρώ του προϋπολογισμού. Η μέση επιχορήγηση διαμορφώνεται στα 21.216 ευρώ.

Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Κωστής Χατζηδάκης δήλωσε: «Το ξεκίνημα του Εξοικονομώ-Αυτονομώ σήμερα ήταν πολύ καλό. Όχι μόνο γιατί το σύστημα λειτούργησε ομαλά και με τους γνωστούς κανόνες διαφάνειας. Αλλά και διότι παρά τις ενστάσεις και τις απαισιόδοξες προβλέψεις ορισμένων, εκδηλώθηκε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Όσοι εντάσσονται στο πρόγραμμα μπορούν με σημαντική ενίσχυση από τα κονδύλια του προγράμματος να αναβαθμίσουν ενεργειακά τις κατοικίες τους μειώνοντας έτσι το κόστος των λογαριασμών ρεύματος. Όσοι δεν κατόρθωσαν να μπουν, θα πρέπει να γνωρίζουν ότι τον επόμενο χρόνο θα προκηρυχθεί νέα αντίστοιχη δράση «Εξοικονομώ». Και αυτή θα είναι η πρακτική για όλα τα επόμενα χρόνια ! Το «Εξοικονομώ-Αυτονομώ» είναι το πιο λαϊκό πρόγραμμα του ΕΣΠΑ και του Ταμείου Ανάκαμψης και θα στηριχτεί αποφασιστικά από την κυβέρνηση».

Υπενθυμίζεται ότι το πρόγραμμα -που χρηματοδοτείται με πόρους από το ΕΣΠΑ με συγχρηματοδότηση Ελλάδας και Ευρωπαϊκής Ένωσης- συνεχίζεται με το άνοιγμα της πλατφόρμας για την Περιφέρεια Αττικής τη Δευτέρα 14 Δεκεμβρίου στις 10.00 π.μ.».