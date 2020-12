Κοινωνία

Μητέρα και γιος “ξάφρισαν” επιχείρηση

Σε έρευνα στο σπίτι των δύο συλληφθέντων βρέθηκαν και κατασχέθηκαν πλήθος ηλεκτρονικών συσκευών και κινητών τηλεφώνων, η νομιμότητα κατοχής των οποίων ερευνάται.

Μια 35χρονη και ο 19χρονος γιος της συνελήφθησαν για την κλοπή μεγάλου χρηματικού ποσού, από επιχείρηση στην περιοχή της Καλαμαριάς, στη Θεσσαλονίκη.

Όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, ο 19χρονος μαζί με συνεργούς του, τα στοιχεία των οποίων δεν έχουν ταυτοποιηθεί ακόμη, την Τετάρτη το βράδυ, εισήλθαν παράνομα στην επιχείρηση και αφού αφαίρεσαν μεγάλο χρηματικό ποσό, διέφυγαν με όχημα που είχε νοικιάσει η 35χρονη μητέρα του και τους το είχε παραχωρήσει.

Σε έρευνα στο σπίτι των δύο συλληφθέντων στην περιοχή της Ν. Ευκαρπίας, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν πλήθος ηλεκτρονικών συσκευών και κινητών τηλεφώνων, η νομιμότητα κατοχής των οποίων ερευνάται, καθώς και μέρος του κλεμμένου χρηματικού ποσού.