Νύχτα τρόμου για επιχειρηματία

Πως κατάφεραν να εισβάλουν στο διαμέρισμα του 3 αλλοδαποί. Οι ώρες αγωνίας, ο εντοπισμός των δραστών και η περιπετειώδης καταδίωξη.

Τρεις Αφγανοί κακοποιοί εισέβαλαν τα μεσάνυχτα στο διαμέρισμα 55χρονου επιχειρηματία, που βρίσκεται στον πρώτο όροφο πολυκατοικίας στο Παγκράτι, ενώ αργότερα συνελήφθη ο ένας στην Ομόνοια.

Ειδικότερα, σύμφωνα με πληροφορίες από αστυνομικές πηγές, οι τρεις δράστες έκαναν θόρυβο έξω από το διαμέρισμα και τότε ο επιχειρηματίας άνοιξε την πόρτα για να δει τι συμβαίνει. Οι αλλοδαποί τότε μπήκαν μέσα στο διαμέρισμα και αφού ακινητοποίησαν τον 55χρονο, τον έδεσαν και τον φίμωσαν. Στη συνέχεια αφαίρεσαν όσα χρήματα βρήκαν στο διαμέρισμα και διάφορα αντικείμενα, ενώ αμέσως μετά πήραν τα κλειδιά του αυτοκινήτου του και έφυγαν με αυτό.

Το θύμα κατάφερε να λυθεί μόνο του και να ειδοποιήσει λίγο μετά τις 3:30 τα ξημερώματα την Άμεση Δράση. Αστυνομικοί εντόπισαν το αυτοκίνητο του επιχειρηματία στην περιοχή της Ομόνοιας με τους δράστες να επιβαίνουν σε αυτό. Έπειτα από καταδίωξη το ακινητοποίησαν και συνέλαβαν τον ένα Αφγανό, ενώ οι άλλοι δύο δράστες διέφυγαν. Η Αστυνομία έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό και τη σύλληψή τους.