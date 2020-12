Υγεία - Περιβάλλον

ΙΣΑ: Να συμμετάσχουν και οι γιατροί στη διαδικασία κλεισίματος ραντεβού για τους εμβολιασμούς

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι αναφέρει ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών στην επιστολή που απέστειλε στον Υφυπουργό Υγείας.

Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών απέστειλε επιστολή στον Υφυπουργό Υγείας κ.Βασίλη Κοντοζαμάνη, στην οποία ζητά να δοθεί και στους ιατρούς δυνατότητα συμμετοχής στη διαδικασία κλεισίματος ραντεβού των πολιτών για τα εμβολιαστικά κέντρα.

Ειδικότερα, στην επιστολή του ο ΙΣΑ τονίζει τα εξής:

«Από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης πληροφορούμαστε ότι στο πλαίσιο οργάνωσης του μαζικού εμβολιασμού των πολιτών έναντι του covid-19, θα δοθεί στους φαρμακοποιούς η δυνατότητα συμμετοχής στη διαδικασία κλεισίματος ραντεβού των πολιτών για τα εμβολιαστικά κέντρα επ΄αμοιβή.

Ασφαλώς και προεχόντως η δυνατότητα αυτή θα πρέπει να δοθεί στους ιατρούς, ιδίως εκείνους που ελλείψει των απαιτουμένων προδιαγραφών δεν μπορούν να συμμετέχουν ως εμβολιαστικό κέντρο, οι οποίοι ως θεράποντες γνωρίζουν το ιστορικό των ασθενών και ήδη τους συνταγογραφούν ηλεκτρονικά.

Οποιαδήποτε διαφορετική προσέγγιση και αντιμετώπιση θα συνιστούσε διακριτική μεταχείριση σε βάρος των συναδέλφων μας».