Κοινωνία

Έκτακτο δελτίο ΕΜΥ: Ισχυρές βροχές και καταιγίδες

Επικαιροποιείται το εν ισχύ έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ. Ποιες περιοχές θα επηρεαστούν από την κακοκαιρία.

Το εν ισχύ Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων με α.α. 9/2020 που εκδόθηκε την Παρασκευή (11-12-2020) επικαιροποιείται ως ακολούθως:

Α. Οι ισχυρές βροχές και καταιγίδες που ήδη εκδηλώνονται σε πολλές περιοχές της χώρας, θα επηρεάσουν:

1. ΣΗΜΕΡΑ ΚΥΡΙΑΚΗ (13-12-2020)

α. Την Κρήτη, τα Δωδεκάνησα, τα νησιά του Ιονίου από την Κεφαλλονιά και νοτιότερα, τη δυτική Πελοπόννησο, τις Κυκλάδες, από τις απογευματινές ώρες την ανατολική Πελοπόννησο, τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και από τις βραδινές ώρες, την ανατολική Στερεά, τη Θεσσαλία και τις Σποράδες.

Το βράδυ τα φαινόμενα στο Ιόνιο και τη δυτική Πελοπόννησο θα εξασθενήσουν.

2. ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ (14-12-2020)

α. Την ανατολική και νότια Πελοπόννησο, την ανατολική Θεσσαλία (κυρίως τη Μαγνησία), τις Σποράδες και τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου μέχρι το μεσημέρι.

β. Την ανατολική Στερεά, την Εύβοια, τα Δωδεκάνησα και κατά διαστήματα τις Κυκλάδες, μέχρι αργά το απόγευμα.

γ. Την Κρήτη από τις μεσημβρινές ώρες και μέχρι αργά το βράδυ.

Β. Θυελλώδεις βόρειοι άνεμοι εντάσεως 8 μποφόρ θα επικρατήσουν τη Δευτέρα (14-12-2020) στο Ιόνιο, το βόρειο Αιγαίο και σταδιακά και στο υπόλοιπο Αιγαίο.