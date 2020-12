Πολιτική

Πέτσας: δεν είναι αυτοσκοπός οι κυρώσεις στην Τουρκία

Η Ελλάδα προχωρά μαζί με την Ευρώπη χτίζοντας συμμαχίες, τόνισε ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, απαντώντας στις επικρίσεις που δέχεται η κυβέρνηση για τη Σύνοδο Κορυφής.

«Η Ελλάδα θα προχωρήσει μαζί με την Ευρώπη, χτίζοντας συμμαχίες. Πάντα πρέπει να έχουμε υπόψη μας τον στόχο που είναι ο τερματισμός της παραβατικής συμπεριφοράς της Τουρκίας, και κάθε μοχλός πίεσης προς αυτή την κατεύθυνση είναι θεμιτός και ελπίζουμε όλες οι ελληνικές κυβερνήσεις αυτό να επιδιώκουν», ανέφερε ο υφυπουργός στον Πρωθυπουργό Στέλιος Πέτσας, ο οποίος από το βήμα της Βουλής, απάντησε στις επικρίσεις που είχε δεχθεί νωρίτερα η κυβέρνηση για το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και την απουσία κυρώσεων.

«Ξέρουμε όλοι ότι η Ευρώπη κινείται με αργά βήματα. Πολλές φορές, πιο αργά από αυτά που ενδεχομένως θα θέλαμε. Αλλά αν είχαν επιβληθεί κυρώσεις, από τον Ιούνιο του 2019, τι χρείαν κυρώσεων θα είχαμε σήμερα απέναντι στην Τουρκία;», είπε ο Στέλιος Πέτσας απευθυνόμενος στον Τομεάρχη Εξωτερικών του ΣΥΡΙΖΑ Γιώργο Κατρούγκαλο.

Ο υφυπουργός στον πρωθυπουργό κατέθεσε στα πρακτικά όλα τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου:

του Ιουνίου 2019 που, όπως επισήμανε, «γινόταν αναφορά στη λήψη κατάλληλων μέτρων, στοχευμένων μέτρων και όχι αναφορά κυρώσεων».

του Οκτωβρίου 2019

του Δεκεμβρίου 2019

του Οκτωβρίου 2020 «όπου για πρώτη φορά γίνεται ρητή αναφορά στα άρθρα της Συνθήκης της ΕΕ που παραπέμπουν σαφώς σε κυρώσεις».

«Τα καταθέτω στα πρακτικά για να καταλάβουν όλοι ότι η κάθε ελληνική κυβέρνηση, στα εθνικά θέματα, χτίζει πάνω σε πρωτοβουλίες της άλλης, με σκοπό πάντα την εξυπηρέτηση των εθνικών συμφερόντων», δήλωσε ο Στέλιος Πέτσας και απευθύνθηκε στα έδρανα του ΣΥΡΙΖΑ λέγοντας: «θα θέλαμε το Δεκέμβριο του 2020 να επιβληθούν κυρώσεις; Δεν ήταν αυτός ο σκοπός. Ήταν ο σκοπός να πάμε ένα βήμα παραπέρα, από τον Οκτώβριο του 2020. Έγινε αυτό το βήμα παραπέρα; Φυσικά και έγινε. Διευρύνθηκε η λίστα των οντοτήτων και των προσώπων στους οποίους μπορεί να επιβληθούν κυρώσεις από την ΕΕ, για τις παράνομες εξορυκτικές δραστηριότητες της Τουρκίας στην Ανατολική Μεσόγειο. Δεύτερον, δόθηκε εντολή στο Ύπατο Εκπρόσωπο της ΕΕ για τις Εξωτερικές Υποθέσεις κ. Μπορέλ, να καταρτίσει έκθεση και να την υποβάλει στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Μαρτίου του 2021, για όλο το φάσμα των ευρωτουρκικών σχέσεων, μέσα στο οποίο φυσικά είναι και τα θέματα των κυρώσεων».

Ο υφυπουργός στον Πρωθυπουργό είπε επίσης ότι οι κυρώσεις δεν είναι αυτοσκοπός αλλά ένα εργαλείο για να τερματιστεί η παραβατική συμπεριφορά της Τουρκίας. «Προχωράει λοιπόν η Ευρώπη με αργά βήματα και θα ήθελα να υπενθυμίσω στον κ. Κατρούγκαλο ότι δεν πρέπει να αντικαταστήσουμε τη λέξη "κυρώσεις" με το "περιμένοντας τους βαρβάρους" του μεγάλου μας ποιητή Κωνσταντίνου Καβάφη. Γιατί δεν είναι αυτοσκοπός, είναι ένα εργαλείο να τερματιστεί η παραβατική συμπεριφορά της Τουρκίας, προκειμένου να προχωρήσουμε στις ελληνοτουρκικές και στις ευρωτουρκικές σχέσεις, σε ένα καλύτερο αύριο, όπου δεν θα υπάρχουν προκλητικές ενέργειες, για το συμφέρον των λαών όλης Ανατολικής Μεσογείου και φυσικά και της Ελλάδας και της Τουρκίας», ανέφερε ο Στέλιος Πέτσας.

Νωρίτερα, ο τομεάρχης Εξωτερικών του ΣΥΡΙΖΑ Γιώργος Κατρούγκαλος είχε δηλώσει ότι «στο πρόσφατο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ο κύριος Μητσοτάκης κατέγραψε μία παταγώδη αποτυχία» και ότι «δεν πρόκειται για ένα μικρό βήμα εμπρός γιατί, τάχα, έτσι αργά λειτουργεί η ΕΕ, όπως ισχυρίζεται η κυβέρνηση, αλλά αντίθετα για πολλά βήματα πίσω», αφού στα Συμπεράσματα δεν υπάρχει ούτε καν η λέξη «κυρώσεις» για την Τουρκία σε ότι αφορά την παράνομη και επιθετική της δραστηριότητα σε βάρος της Ελλάδας. Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ είχε δε επισημάνει ότι είναι ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης εκείνος που έλεγε ότι «μόνη επιλογή» είναι η επιβολή κυρώσεων ήδη στο Συμβούλιο του Σεπτεμβρίου, «κυρώσεων που θα δαγκώνουν» κατά τον κυβερνητικό εκπρόσωπο. Ο Γιώργος Κατρούγκαλος είχε αναφερθεί και στα συμπεράσματα του Συμβουλίου, λέγοντας ότι «αρκεί να συγκρίνει κανείς τα Συμπεράσματα αυτού του Συμβουλίου με τα Συμπεράσματά του Ιουνίου του 2019, του τελευταίου στο οποίο εκπροσώπησε τη χώρα ως πρωθυπουργός ο Αλέξης Τσίπρας», όταν δηλαδή «όχι μόνο ελήφθη ομόφωνα η αρχική -και άρα πιο δύσκολη- επί της αρχής απόφαση για κυρώσεις αλλά η ΕΕ "καταδίκασε έντονα τις παράνομες τουρκικές δραστηριότητες στην Ανατολική Μεσόγειο και το Αιγαίο". Δηλαδή, αφενός περιέλαβε ρητά το Αιγαίο στην καταδίκη και αφετέρου δεν περιορίσθηκε, όπως στην προχθεσινή απόφαση, να χαρακτηρίσει απλώς προκλητική αλλά ευθέως παράνομη την τουρκική επιθετικότητα».

«Τον Ιούνιο του 2019 λήφθηκε η πρώτη απόφαση επί της αρχής που καλούσε την Τουρκία να μη συνεχίσει την παράνομη συμπεριφορά της γιατί θα επιβάλλονταν κυρώσεις», σχολίασε αμέσως μετά την απάντηση του κ. Πέτσα, ο Γιώργος Κατρούγκαλος και πρόσθεσε: «ακριβώς γι΄αυτό το λόγο, η Κύπρος που ζήτησε κυρώσεις τις πήρε, ενώ η Ελλάδα που καθυστέρησε και μόλις 8 μήνες μετά το παράνομο Τουρκολιβυκό σύμφωνο τις ζήτησε, με αποκλειστική ευθύνη του πρωθυπουργού, με αποτυχία που φέρει την υπογραφή του, δεν τις πήρε. Η πιο ξεκάθαρη διαστρέβλωση είναι ότι τάχα η απόφαση του Ιουνίου του 2019 δεν αναφερόταν σε κυρώσεις γιατί περιλάμβανε τον όρο "στοχευμένα μέτρα". Ε, όμως αυτός είναι ο όρος που χρησιμοποιεί η ΕΕ για τις κυρώσεις. Εμείς θα στηρίξουμε κάθε εθνική προσπάθεια αλλά χρειάζεται αυτοκριτική. Όταν οι αποτυχίες παρουσιάζονται ως θρίαμβοι, φοβάμαι για τα χειρότερα, μετά το τραγικό 2020, για την εξωτερική μας πολιτική».

«Από τη διαδικασία η οποία καταγράφηκε τον Ιούνιο του 2019 μέχρι να φτάσουμε στο σήμερα, μεσολαβούν διάφορα στάδια», απάντησε ο υφυπουργός και πρόσθεσε: «Πότε δεν ζήτησε η Ελλάδα την επιβολή κυρώσεων; Εσείς δεν είπατε ότι εγώ ο ίδιος έχω αναφερθεί σε αυτό από τον Αύγουστο; Ο υπουργός Εξωτερικών δεν έχει αναφερθεί από τον Αύγουστο στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων; Δεν έχει τοποθετηθεί ο Ύπατος Εκπρόσωπος από τον Αύγουστο; Δεν προχωρήσαμε τον Οκτώβριο στην αναφορά των άρθρων που αναφέρονται σε κυρώσεις, για πρώτη φορά, ένα ψύγμα αποτρεπτικής πολιτικής για την ΕΕ; Είναι κάτι πολύ σημαντικό. Γιατί λοιπόν δεν μπορεί να συμφωνήσουμε στα απλά και ψάχνουμε να βρούμε αντιπολιτευτικούς λόγους στα εθνικά θέματα;».

Ο κ. Πέτσας είπε ακόμη ότι η Ελλάδα θα προχωρήσει μαζί με την Ευρώπη, χτίζοντας συμμαχίες, «οι συμμαχίες είναι παντού και απόδειξη είναι η επιβολή κυρώσεων από έναν άλλο εταίρο, τις ΗΠΑ, απέναντι στην Τουρκία για το θέμα των F-35 και των S 400. και επομένως είναι μια πολυεπίπεδη συμμαχία που προχωρά ». «Δεν υπάρχει λόγος λοιπόν τα εθνικά θέματα να γίνονται αντικείμενο μικροκομματικής εκμετάλλευσης. Πάντα πρέπει να έχουμε υπόψη μας τον στόχο που είναι ο τερματισμός της παραβατικής συμπεριφοράς της Τουρκίας, και κάθε μοχλός πίεσης προς αυτή την κατεύθυνση είναι θεμιτός και ελπίζουμε όλες οι ελληνικές κυβερνήσεις αυτό να επιδιώκουν», ανέφερε ο Στέλιος Πέτσας.

Τα όσα είπε ο υφυπουργός στον Πρωθυπουργό για το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, σχολίασε και ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Ελληνικής Λύσης Κωνσταντίνος Χήτας. «Δεν έχετε κανένα δικαίωμα να παίζετε με τη νοημοσύνη του ελληνικού λαού. Δεν είναι δυνατόν, να ακούμε στην αίθουσα αυτή, μετά το Βατερλό της Συνόδου, ότι είστε ικανοποιημένοι από το αποτέλεσμα και το χάϊδεμα στην Τουρκία. Είναι απίστευτο ότι πανηγυρίζετε. Δεν μπορείτε να βιάζετε τη νοημοσύνη μας και τη λογική των Ελλήνων. Μπορείτε να πείτε ότι "αποτύχαμε", ότι "είχαμε βάλει ψηλά τον πήχυ" αλλά όχι να έχετε έναν πανηγυρικό τόνο και να μας λέτε ότι τώρα είναι νύχτα, ενώ είναι 12 το μεσημέρι. Δεν γίνεται κύριε Πέτσα», είπε ο Κωνσταντίνος Χήτας και κάλεσε τον υφυπουργό να μιλήσει για την υπόθεση κατασκοπίας στη Ρόδο. «Τι στο καλό τα θέλουμε τα προξενεία στη Κομοτηνή και στη Ρόδο; έχουν γίνει σφηκοφωλιές», είπε ο βουλευτής της Ελληνικής Λύσης.

Οι τοποθετήσεις των βουλευτών στην Ολομέλεια

Τα εθνικά θέματα και τα αποτελέσματα της Συνόδου Κορυφής βρέθηκαν στο επίκεντρο των τοποθετήσεων των βουλευτών στην Ολομέλεια για τον Προϋπολογισμό του 2021.

Η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Ολυμπία Τελιγιορίδου απέρριψε την κυβερνητική πολιτική για τα εθνικά θέματα λέγοντας πως δεν μπορούμε «να συναινέσουμε στην κόκκινη γραμμή των έξι μίλια του κ. Γεραπετρίτη ή στη δήλωση του κ. Γεωργιάδη ότι "δεν βαριέσαι βρε αδερφέ, το ORUC REIS απλά ξοδεύει βενζίνη". Εσείς, οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, συμφωνείτε με αυτές τις δηλώσεις; Αλλά είστε μάλλον και εσείς ανέμελοι σαν τον πρωθυπουργό σας, που ανέμελος πήγε στη Σύνοδο Κορυφής τάζοντας κυρώσεις που θα δαγκώνουν την Τουρκία και επέστρεψε με κυρώσεις κατά της Ρωσίας. Μπερδέψατε τις χώρες! Εμείς δεν επενδύουμε ούτε στην καταστροφή ούτε στην αποτυχία… Η χώρα χρειάζεται εθνικό σχέδιο, γιατί αλλιώς πάμε από την αποθράσυνση της Τουρκίας σε εθνική ήττα. Προσγειωθείτε στην πραγματικότητα πριν να είναι αργά».

Ο βουλευτής της ΝΔ Δημήτρης Καιρίδης επέκρινε τον ΣΥΡΙΖΑ για την στάση του σε σχέση με τα ελληνοτουρκικά, λέγοντας πως «δεν θα αναφερθώ στις ανοησίες της αντιπολίτευσης προ του 2015 και όσα έλεγαν για την Αίγυπτο του Αλ Σίσι, για το Ισραήλ, για τις Ηνωμένες Πολιτείες και ούτω καθ' εξής. Όμως την τετραετία που κυβέρνησαν μέχρι το 2019 είχαμε επιτρέψει στην Άγκυρα να εκβιάζει την Ευρώπη μέσω του προσφυγικού-μεταναστευτικού, είχαμε αφήσει τα υποβρύχια χωρίς τορπίλες και την αεροπορία χωρίς Μιράζ. Είχαμε κατασυκοφαντήσει τους εν δυνάμει συμμάχους μας στην Ευρώπη, όπως ο Μάνφρεντ Βέμπερ, ο Μαρκ Ρούτε, ο Σεμπάστιαν Κουρτς και είχαμε καθυστερήσει να υπογράψουμε συμφωνίες ΑΟΖ. Ακόμα και τώρα η μείζων αντιπολίτευση δεν έχει συγκροτημένη άποψη. Θέλει τον φράχτη στον Έβρο ή στεναχωριέται για τη μείωση κατά 90% των ροών; Θέλει τους πρόσθετους εξοπλισμούς 2 δισεκατομμυρίων, που ο προϋπολογισμός μας προτείνει ή τους θεωρεί περιττούς, επικίνδυνους και πολεμοκάπηλους, όπως γράφει η "ΑΥΓΗ". Το θέαμα είναι θλιβερό. Στην αντιπολίτευση διαγκωνίζονται στο ποιος θα πει τη μεγαλύτερη παραδοξότητα, αδιάφοροι για το τι συμβαίνει στον διεθνή περίγυρο, αδιάβαστοι και ράθυμοι μπροστά στις ραγδαίες εξελίξεις».

Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Νάσος Αθανασίου από την πλευρά του ανέφερε: «θεωρώ ότι το σχέδιο "Ενωμένη Ευρώπη" είναι μεγάλη υπόθεση. Θα μπορούσα να ανήκω στους φεντεραλιστές. Όμως, το τελευταίο συμβούλιο κορυφής απέδειξε, κατά τη γνώμη μου, ότι η Γερμανία καταστρέφει την Ευρώπη… Η καγκελάριος Μέρκελ όχι μόνο αρνείται να υπερασπιστεί τις αξίες της Ευρώπης, αλλά φροντίζει να βρει και "πουρκουάδες" συμμάχους στην καταστροφή αυτή. Για τη αρνητική μου γνώμη σχετικά με τις ικανότητες του σημερινού πρωθυπουργού δεν μετάνιωσα ποτέ. Πώς να μετανιώσεις για έναν πρωθυπουργό που, μέσω του εκπροσώπου του, προεξοφλούσε την επιβολή ευρωπαϊκών κυρώσεων στην Τουρκία, αλλά, τελικά, εκείνο που κατάφερε ήταν να επιβληθούν κυρώσεις στην Ελλάδα; Στην ουσία αυτό έγινε. Τα λάθη στην πολιτική ισοδυναμούν με εγκλήματα, έλεγε ο ιδρυτής της Νέας Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Καραμανλής».

Ο βουλευτής της ΝΔ Ευριπίδης Στυλιανίδης τόνισε ότι απαιτείται «η επιδίωξη εθνικής συνεννόησης, ενότητας και κοινωνικής αφύπνισης». Αναφερόμενος στα εθνικά θέματα υπογράμμισε πως η κυβέρνηση «αξιοποιεί την εθνική κρίση για να διαχωρίσει τον ακραίο εθνικισμό και τον επικίνδυνο διεθνισμό από ένα γνήσιο πατριωτισμό που αφυπνίζει το λαό και το έθνος μας. Θωρακίζει αμυντικά τη χώρα, ενισχύει τις διεθνείς συμμαχίες της Ελλάδας και δημιουργεί τις προϋποθέσεις, όπως έγινε στον Έβρο την προηγούμενη άνοιξη, έτσι και στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο να διεκδικούμε και να πετυχαίνουμε τα Διεθνή μας Δίκαια» και συμπλήρωσε πως «εάν λειτουργήσουμε ενωτικά θα μπολιάσουμε την πολιτική με νέα νοοτροπία, θα αφυπνίσουμε το σύνολο του λαού και του έθνους και θα πολλαπλασιάσουμε τους διεθνείς μας συμμάχους».