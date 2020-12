Κοινωνία

Κορονοϊός: Πρόστιμο 1.500 ευρώ σε εκκλησία

Η Αστυνομία διενήργησε έλεγχο, έπειτα από καταγγελία πολίτη. Καυστική ανακοίνωση εξέδωσε η Ιερά Μητρόπολη Μεσογαίας.

Ανακοίνωση με την οποία επιτίθεται στην Κυβέρνηση για τα «ασεβή και απαξιωτικά για την Εκκλησία μέτρα» εξέδωσε η Μητρόπολη Μεσογαίας και Λαυρεωτικής, με αφορμή πρόστιμο, ύψους 1.500 ευρώ, που επιβλήθηκε σε Ιερό Ναό στην περιοχή του Κορωπίου.

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση της Ιεράς Μητροπόλεως Μεσογαίας και Λαυρεωτικής:

«Σήμερα, Κυριακή 13 Δεκεμβρίου 2020, ύστερα από επίμονες οχλήσεις και καταγγελία ασεβέστατου πολίτη για ναό του Κορωπίου, υποχρεώθηκε η Αστυνομία να επιβάλει πρόστιμο στον ναό 1500€ και στη νεωκόρο 300€, επειδή σε έναν χώρο 500 τ.μ. βρέθηκαν μια χούφτα άνθρωποι να λατρεύσουν, Κυριακή μέρα, τον Θεό.

Η επέμβαση της Αστυνομίας έγινε μετά την τέλεση της θείας λειτουργίας. Ο ιερέας και οι Επίτροποι συνελήφθησαν εκτός του ναού.

Κατανοούμε την ενέργεια της Αστυνομίας, η οποία υποχρεούται να εφαρμόσει τους όποιους νόμους και τις υπουργικές αποφάσεις.

Δεν κατανοούμε καθόλου τον παραλογισμό με τον οποίο η Κυβέρνηση επιβάλλει ασύνετα, εξωφρενικά, αντιλαϊκά και εντελώς ασεβή και απαξιωτικά για τον άνθρωπο και την Εκκλησία μέτρα.

Το πρόστιμο έπρεπε να επιβληθεί σε αυτόν που έκανε την απαράδεκτη καταγγελία, χωρίς κανένα απολύτως έννομο συμφέρον, χωρίς κανέναν κίνδυνο της δημόσιας υγείας, μόνο από αντιεκκλησιαστική εμπάθεια, την οποία δυστυχώς νομιμοποιεί το Κράτος.

Οι τέτοιου τύπου τύποι αποτελούν την απειλή της κοινωνίας και όχι οι απλοί πιστοί, που στρέφονται προς τον Θεό, σαν το έσχατο αποκούμπι τους, μάλιστα μέσα σε τόσο δύσκολες μέρες.

Δηλώνουμε ότι προς το παρόν οι ναοί μας θα εξακολουθούν να λειτουργούν σύμφωνα με τα μέτρα προστασίας της υγείας που ισχύουν παντού και με απόλυτο σεβασμό στη λογική και στην κοινωνία, τα δε τυχόν επιβαλλόμενα πρόστιμα εξαιτίας των αμαρτωλών νομοθετικών μέτρων, θα επιβαρύνουν αποκλειστικά τα Φιλόπτωχα Ταμεία και το Ταμείο Στήριξης Πτωχών και Απόρων της Μητροπόλεώς μας.

Ό,τι μαζέψαμε από τους εκκλησιαζόμενους πιστούς για τους φτωχούς, τώρα πρέπει να το δώσουμε σε πρόστιμα. Καιρός εκτός από τους πιστούς να τιμωρηθούν και οι φτωχοί… Εκεί φτάσαμε.

Προτρέπουμε δε αυτόν που κατήγγειλε ως ποινικό αδίκημα την ευλάβεια των αγνών πιστών, που κανέναν δεν ενόχλησαν, να καταβάλει, αν όχι όλο έστω κάποιο ποσό στον λογαριασμό της Μητροπόλεως για τους φτωχούς, μήπως και του συγχωρέσει ο Θεός καμιά αμαρτία!».