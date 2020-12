Ζώδια

Ζώδια: οι προβλέψεις της Δευτέρας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η καινούρια εβδομάδα ξεκινά δυναμικά, με τη σημερινή Ηλιακή Έκλειψη να βάζει τα όρια αλλά και να θέτει τα σημεία εκκίνησης στα καινούρια ξεκινήματα.

ΚΡΙΟΣ: Ακόμα και αν η παρόρμησή σας είναι έντονη και σίγουρη για το αποτέλεσμά της, έρχονται κάποιες μέρες σαν τη σημερινή που αντιλαμβάνεστε πως θα έπρεπε να επανεξετάσετε, να αναιρέσετε και να προσαρμόσετε κάποια από τα σχέδια και τους στόχους σας. Σε κάθε περίπτωση καλό θα ήταν ότι νέο προγραμματίζετε και επιθυμείτε διακαώς να έχει ρεαλιστική εφαρμογή αλλιώς τα όνειρα για άλλη μια φορά θα παραμείνουν όνειρα. Στα ερωτικά σας ζήστε αυτό που σας προσφέρεται χωρίς προσδοκίες.

ΤΑΥΡΟΣ: Αντιλαμβάνεστε πως κάποια πράγματα δεν μπορούν να συνεχιστούν με τον ίδιο τρόπο. Οι σκέψεις σας αυτή τη μέρα σας οδηγούν σε νέους σχεδιασμούς σχετικά με μια καλύτερη οικονομική απόδοση των επαγγελματικών σας. Υπάρχουν σχέδια που ως τώρα δεν έχετε φανερώσει καθώς δεν βρίσκετε ακόμη τον τρόπο να τα δρομολογήσετε. Αν ζητάτε την γνώμη των φίλων σας, και ίσως τη βοήθειά τους, θα έπρεπε να έχετε υπόψιν σας πως ίσως να απογοητευτείτε. Τα ερωτικά σας είναι σε αναμονή.

ΔΙΔΥΜΟΙ: Κάτι καινούριο έρχεται και αναγκαστικά κάτι παλιό φεύγει. Στον τομέα των συνεργασιών σας διαφαίνονται κάποια καινούρια ξεκινήματα που θα μπορούσαν να αποδώσουν με τον καλύτερο τρόπο. Προφανώς, όπως καθετί καινούριο που ξεκινά να αποκτά σάρκα και υπόσταση, κουβαλά μαζί του την ελπίδα μα και την αβεβαιότητα για την εξέλιξή του. Όλα μπορούν να γίνουν αν επενδύσετε πάνω τους χρόνο, εργασία και θέληση. Το ταίρι σας σιγοντάρει τον ενθουσιασμό σας.

ΚΑΡΚΙΝΟΣ: Μια καινούρια τροπή και εξέλιξη παίρνει η καθημερινότητα σας. Μια καινούρια επαγγελματική προοπτική ανοίγεται μπροστά σας και σίγουρα αυτό είναι κάτι που σας χαροποιεί μα και σας αγχώνει παράλληλα. Η εποχή έχει πολλές εκκαθαρίσεις καθώς κάποιοι άνθρωποι απομακρύνονται με δική τους πρωτοβουλία ή και όχι. Αυτό που σίγουρα θα έπρεπε να σκέφτεστε είναι πως το καινούριο που έρχεται δεν θα μπορούσε να στηριχτεί σε παλιές βάσεις. Ο έρωτας, σας δοκιμάζει…

ΛΕΩΝ: Δημιουργικά ανοίγματα υπόσχεται η σημερινή μέρα που δεν θα μπορούσαν να μην κρύβουν μέσα τους απεριόριστη χαρά για σας. Στον τομέα των ερωτικών, των παιδιών και των καλλιτεχνικών ή άλλων δημιουργικών κινήσεων που αποσκοπούν στη βελτίωση των επαγγελματικών σας θα μπορούσατε να επενδύσετε το χρόνο και την προσοχή σας, κάνοντας μια νέα αρχή σε όλους αυτούς τους τομείς. Στα ερωτικά σας ξεκαθαρίστε τα θέλω σας πριν την οποιαδήποτε απόφαση σας.

ΠΑΡΘΕΝΟΣ: Ένα νέο ξεκίνημα υπόσχεται η σημερινή Έκλειψη στο χώρο του σπιτιού σας που θα μπορούσε να σας οδηγήσει στην απόφαση να τοποθετήσετε μια γερή βάση στα πλαίσια της οικογένειας ή του ίδιου του σπιτιού. Τα οικονομικά σας ευνοούνται σε κάθε περίπτωση και αυτό είναι σημαντικό κίνητρο για τις αποφάσεις σας. Στο τομέα των ερωτικών σας, παρ΄όλη την επιμονή και τη θέληση σας για τη σταθερότητα της σχέσης σας, υπάρχουν αρκετά εμπόδια που αρχικά θα έπρεπε να διαχειριστείτε.

ΖΥΓΟΣ: Ένας νέος επικοινωνιακός δρόμος ανοίγεται μπροστά σας που έχει αρκετά καλές προοπτικές ώστε να δημιουργήσετε μια σταθερή σχέση συντροφική ή μια νέα συνεργασία. Σε κάθε περίπτωση καλό θα ήταν να δώσετε την απαραίτητη προσοχή καθώς η καινούρια κατάσταση θα μπορούσε να επιφέρει μια αναστάτωση στους πάγιους ρυθμούς της καθημερινότητα σας, αποσπώντας εν μέρει την προσοχή σας από την εργασία σας. Στα ερωτικά σας δεν λείπουν τα σκαμπανεβάσματα και αυτό είναι που σας κάνει να κρατάτε στάση άμυνας.

ΣΚΟΡΠΙΟΣ: Τα οικονομικά σας μπαίνουν σε έναν καλύτερο κύκλο με τη σημερινή Έκλειψη που σας δίνει υποσχέσεις για νέα έσοδα. Η καινούρια εξέλιξη σαφώς σας προσφέρει τη δυνατότητα να νοιώσετε πιο ασφαλείς σε όλους τους τομείς, ειδικότερα στον τομέα της εργασίας που ανταποκρίνεται στη σταθερότητα με την οποία κινείστε και σας ανταμείβει με προσωπική άνοδο. Στον αισθηματικό τομέα υπάρχουν αμφιβολίες και έντονες αμφισβητήσεις που σύντομα θα διευκρινίσετε.

ΤΟΞΟΤΗΣ: Τα νέα ξεκινήματα σας ανήκουν αυτό το διάστημα. Ειδικά εσείς που φιλοξενείτε στο δικό σας ζώδιο την σημερινή Έκλειψη καλείστε να πάρετε γενναίες αποφάσεις αλλάζοντας αποφασιστικά και δραστικά τις καταστάσεις που σας ενοχλούν. Οι υποχωρήσεις, λόγω των καταστάσεων, σας οδήγησαν σε πίεση εσωτερική κάτι που προφανώς δεν αντέχετε. Η ελευθερία και η αυτοδιάθεση αποτελούν αξίες αδιαπραγμάτευτες για σας που από εδώ καις το εξής θα έχετε την ευκαιρία να επανατοποθετήσετε. Ο διάλογος είναι ο μόνος που έχει τη δύναμη να λύσει τις οποιεσδήποτε διαφορές με το ταίρι σας.

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ: Νέα ξεκινήματα υπόσχεται αυτή η μέρα που η δυναμική της αναφέρεται σε εκκινήσεις και αλλαγές σημαντικές, άμεσες ή έμμεσες στη ροή του χρόνου. Σε έναν πιο εσωτερικό οίκο συντελούνται για σας οι αλλαγές και αυτό δεν θα μπορούσε να είναι ανάξιο λόγου καθώς, με αυτή τη συγκυρία, σας δίνεται η ευκαιρία να δείτε με μια άλλη ματιά όλα αυτά που κρατούσατε κρυφά, μυστικά, ακόμα και αν είναι οι σκέψεις σας. Στην ίδια διαδικασία επεξεργασίας μπαίνει και μια σχέση ερωτική που για κάποιο λόγο θέλετε να κρατήσετε κρυφή…

ΥΔΡΟΧΟΟΣ: Σε έναν καινούριο κύκλο κοινωνικών γνωριμιών σας εντάσσει η σημερινή Έκλειψη που προφανώς θα σας μαγέψει. Οι ευκαιρίες να συναναστραφείτε με πολλούς και διάφορους ανθρώπους, με άλλη πολιτιστική ταυτότητα ή άλλη καταγωγή, προφανώς σας συναρπάζει καθώς πάντα επιζητάτε το καινούριο και το διαφορετικό που σας αναβαθμίζει, τόσο εσάς όσο και το σύνολο των συμμετεχόντων. Σημαντικές γνωριμίες και καινούριοι φίλοι έρχονται στη ζωή σας. Όσο για τα ερωτικά σας πάντα οι ευκαιρίες προκύπτουν μέσα από τις φιλικές σας συναναστροφές.

ΙΧΘΥΣ: Στον τομέα της κοινωνικής σας εικόνας και της επαγγελματικής σας σταδιοδρομίας πραγματοποιείται η σημερινή Έκλειψη. Οι ευκαιρίες που εδώ και αρκετό καιρό αναζητούσατε για να εδραιώσετε τους κόπους και την επιμονή της χρόνιας δουλειάς σας βρίσκουν τώρα την ανταπόκριση που ζητούσατε. Αρκετά ενδιαφέρουσες αναμένονται οι εξελίξεις στους τομείς αυτούς που συμπαρασύρουν στην άνοδό τους και τα οικονομικά σας. Στα ερωτικά το τοπίο είναι θολό, αλλά μήπως αυτό ακριβώς επιθυμείτε;

Πηγή: astrologos.gr