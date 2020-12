Κοινωνία

Κακοκαιρία: κατάρρευση στέγης στο Μεταξουργείο (εικόνες)

Εγκαταλελειμμένο κτίριο στο κέντρο της Αθήνας παρ ολίγον να μετατραπεί σε παγίδα θανάτου…

Η στέγη του έπεσε, λόγω της έντονης βροχόπτωσης, πάνω σε δύο σταθμευμένα αυτοκίνητα στο Μεταξουργείο.

Από την πτώση προκλήθηκαν σημαντικές υλικές ζημιές στα οχήματα.