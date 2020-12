Κοινωνία

Επίθεση με βιτριόλι: Ξέσπασε η Ιωάννα για τα περί “Άρλεκιν”

“Χείμαρρος” η απάντηση της άτυχης κοπέλας, που παραμορφώθηκε από την άγρια επίθεση που δέχθηκε στην Καλλιθέα.

Δεν άντεξε τις δηλώσεις κάποιων, που θέλουν να παρουσιάσουν ή παρομοιάσουν την αποτρόπαια επίθεση με βιτριόλι που δέχθηκε την 20η Μαΐου στην Καλλιθέα, ως “ρομάντζο τύπου Άρλεκιν”. Η άτυχη Ιωάννα που παλεύει να ξεπεράσει το σοκ και τις πληγές που της άφησε το οξύ, ξεσπά και μέσω του δικηγόρου της, έδωσε στη δημοσιότητα μία “χειμαρρώδη” δήλωση.

«Μου κατέστρεψε τη ζωή και συνεχίζει να διαψεύδει τα στοιχεία που είναι συντριπτικά εις βάρος της. Σκοπός της ήταν να με σκοτώσει!», υπογραμμίζει μεταξύ άλλων, αναφερόμενη στην κατηγορούμενη, συμπληρώνοντας πως δεν πρόκειται για “Άρλεκιν”.

Αναλυτικά η δήλωση της Ιωάννας:

«Δυστυχώς, καλούμαι να υπερασπιστώ τον εαυτό μου, παρόλο που η ψυχολογική και ιατρική μου κατάσταση δεν το επιτρέπει. Λυπάμαι και ζητώ συγνώμη αν απογοητεύω αυτή τη στιγμή τους γιατρούς που με παρακολουθούν, καθώς μου επισημαίνουν πάντα πόσο σημαντικό είναι να μην επιβαρύνω με αρνητικά συναισθήματα την υγεία και τα τραύματά μου, με τα οποία καθημερινά παλεύω. Δέχομαι όμως συνεχώς μηνύματα του κόσμου που εξοργίζονται με δηλώσεις της κατηγορουμένης μέσω του συνηγόρου της, τις οποίες κατά συνέπεια αναγκάζομαι και εγώ να παρακολουθήσω.

Γιατί τελικά η υπόθεση αυτή ξεκινά φυσικά από εμένα, αλλά τελειώνει, είτε αρέσει σε κάποιους είτε όχι, στο κάθε σπίτι της κοινωνίας μας που υπάρχει μία νέα κοπέλα, μία κόρη, μία εγγονή, μία σύζυγος, μια φίλη, ένα θύμα επίθεσης που δεν νιώθει δικαίωση. Γιατί τελικά ζούμε σε μια χώρα αναπτυγμένη και πολιτισμένη που την διέπουν, εκτός από νόμοι δικαίου, νόμοι ηθικής και ανθρωπιάς. Γιατί στο σύνολό μας δεν είμαστε χώρα αμάθειας που χαρακτηρίζεται από δεισιδαιμονίες και αισχρές απάνθρωπες πράξεις. Αυτά γίνονται σε κοινωνίες που η ανθρώπινη ζωή απαξιώνεται, ευτελίζεται και δεν προστατεύεται.

Να γνωρίζουν όλοι πως έχω λόγο και θα τον χρησιμοποιήσω. Καθώς είναι από τα λίγα ανθρώπινα χαρακτηριστικά που δεν μου στέρησε η κατηγορούμενη. Και θα το κάνω έστω και χωρίς τις άριστες δημόσιες σχέσεις που κάποιοι έχουν και εκμεταλλεύονται απροκάλυπτα.

Η υπεράσπιση εκφέρει διαρκώς άποψη για το αν υπάρχει συνεργός ή όχι, αν η πρόθεση της κατηγορουμένης ήταν δολοφονία ή όχι, και ακόμη αποφαίνεται για την ύπαρξη ή μη των ευρημάτων της έρευνας. Μήπως συμμετέχει και αυτή στις έρευνες; Οπότε ας μας ενημερώσει. Εκτός αν έχει μιλήσει επιτέλους η κατηγορούμενη, διότι κατά δήλωση του συνηγόρου της, αρνείται ακόμη και τώρα να πει οτιδήποτε. Δεν είναι “Άρλεκιν”. Πρόκειται για την ζωή μου, που την κατέστρεψε και συνεχίζει να διαψεύδει τα στοιχεία που είναι συντριπτικά εις βάρος της. Σκοπός της ήταν να με σκοτώσει. Όταν δεν το κατάφερε, έψαχνε τρόπο να συνεχίσει το εγκληματικό σχέδιο της, ρωτώντας οικείο μου πρόσωπο πώς μπορεί να με επισκεφθεί στο νοσοκομείο.

Όλα τα υπόλοιπα που βλέπουν το φως της δημοσιότητας, ώστε να ενημερωθεί ο κόσμος για την αλήθεια, στηρίζονται σε στοιχεία και μόνο. Δεν είναι υποθέσεις ούτε γνώμες, όσο και αν η δήθεν υπεράσπισή της ψυχαγωγείται και τα χαρακτηρίζει κωμικά.

Με ποιο δικαίωμα εκείνη νιώθει στεναχωρημένη ή εξοργισμένη λόγω της αποκάλυψης των στοιχείων; Εξοργισμένη θα έπρεπε να νιώθει μόνο με τον εαυτό της και στεναχωρημένη μόνο για εμένα και τους ανθρώπους μου, γιατί αυτή η επίθεση δεν ήταν μόνο εναντίον μου, έχει αλλάξει και τη ζωή της οικογένειάς μου.

Αντιθέτως, συνεχίζει την προκλητική συμπεριφορά με την οποία έχει μάθει να ζει, απάνθρωπη και αμετανόητη. Η οικογένειά μου και όσοι μας συμπαραστέκονται και εγώ, νιώθουμε εξοργισμένοι και προσβεβλημένοι με τις δηλώσεις της. Όλοι μας περιμένουμε μία εξήγηση και μια συγνώμη, η οποία βέβαια πλέον και μετά την άριστη δουλειά της αστυνομίας που δίνει απαντήσεις σε όλα τα ερωτήματα, δεν θα έχει αξία για κανέναν.

Ας σταματήσουν λοιπόν να προσπαθούν να δικαιολογήσουν τα αδικαιολόγητα ή τουλάχιστον ας το κάνουν με αξιοπρέπεια, την οποία προφανώς δεν έχουν .».