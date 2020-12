Κόσμος

Κορονοϊός: Lockdown πέντε εβδομάδων στην Ολλανδία

Τα αυστηρότερα μέτρα που υιοθετεί η χώρα από την αρχή της πανδημίας, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Ρούτε.

Καραντίνα πέντε εβδομάδων θα τεθεί σε ισχύ αυτήν την εβδομάδα στην Ολλανδία σε μια προσπάθεια να περιοριστεί η διασπορά της νόσου COVID-19, στα αυστηρότερα μέτρα που υιοθετεί η χώρα από την αρχή της πανδημίας, όπως ανακοίνωσε σήμερα ο Πρωθυπουργός Μαρκ Ρούτε.

«Η Ολλανδία θα κλείσει για πέντε εβδομάδες», δήλωσε ο Ρούτε σε τηλεοπτικό διάγγελμα, από την έδρα της κυβέρνησης στη Χάγη, μπροστά στην οποία είχαν συγκεντρωθεί διαδηλωτές.

Φωνές και σφυρίγματα ακούγονταν κατά τη διάρκεια του διαγγέλματος του Ρούτε. «Κατανοούμε τη σοβαρότητα των αποφάσεών μας, λίγο πριν από τα Χριστούγεννα». «Δεν βρισκόμαστε αντιμέτωποι με μια απλή γρίπη, όπως πιστεύουν οι άνθρωποι που βρίσκονται πίσω μας», σχολίασε ο ίδιος, σε αυστηρό ύφος, αναφερόμενος στους διαδηλωτές.

Ο Ρούτε συνέστησε στους Ολλανδούς πολίτες να μείνουν στα σπίτια τους και να υποδέχονται το πολύ δύο πρόσωπα την ημέρα, προσθέτοντας πως τα μέτρα θα διαρκέσουν έως τις 19 Ιανουαρίου.

Μια εξαίρεση προβλέπεται για τρεις ημέρες γύρω στα Χριστούγεννα, όταν θα επιτρέπονται τρεις ενήλικες επισκέπτες.

«Όσο λιγότερες επαφές έχουμε, τόσο το καλύτερο. Πρέπει να κάνουμε τα πάντα για να βρεθούμε σε καλύτερη θέση. Και ναι, η κατάσταση θα βελτιωθεί», επεσήμανε ο Μαρκ Ρούτε.

Όλα τα μη απαραίτητα καταστήματα, με εξαίρεση τα σούπερ μάρκετ, τα καταστήματα τροφίμων και τα φαρμακεία, θα κλείσουν από αύριο Τρίτη, ενώ τα σχολεία θα κλείσουν από την Τετάρτη.

Τα μουσεία, οι κινηματογράφοι, οι αίθουσες θεαμάτων και τα γυμναστήρια, όπως και οι ζωολογικοί κήποι, θα κλείσουν, επίσης, διευκρίνισε ο ίδιος.

Η ανακοίνωση αυτή έγινε την ώρα που ο αριθμός των μολύνσεων καταγράφει σημαντική αύξηση στη χώρα και ο αριθμός των θανάτων πέρασε το όριο των 10.000.

Ο χώρος που επελέγη για το σημερινό διάγγελμα έχει τη σημασία του, καθώς το γραφείο του Πρωθυπουργού της χώρας χρησιμοποιείται συνήθως για τις σημαντικότερες ανακοινώσεις. Από την αρχή της υγειονομικής κρίσης, η πλειονότητα των μέτρων έχει ανακοινωθεί από μια απλή αίθουσα για συνεντεύξεις Τύπου.

Τα μέτρα που ανακοινώθηκαν είναι τα αυστηρότερα από την αρχή της πανδημίας. Τον Μάρτιο, η Ολλανδία είχε εφαρμόσει μια καραντίνα που προέβλεπε κλειστά σχολεία, αλλά ανοικτά καταστήματα.