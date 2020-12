Πολιτική

Προϋπολογισμός 2021: με τις ομιλίες των πολιτικών αρχηγών ολοκληρώνεται η συζήτηση

Πότε θα μιλήσουν οι πολιτικοί αρχηγοί. Με φανερή ψηφοφορία θα ολοκληρωθεί η πενθήμερη διαδικασία.

Ολοκληρώνεται το βράδυ στην Ολομέλεια, με ονομαστική φανερή ψηφοφορία, η πενθήμερη συζήτηση του κρατικού προϋπολογισμού του 2021. Το πολιτικό ενδιαφέρον σήμερα εστιάζεται στην αντιπαράθεση εφ΄ όλης της ύλης των πολιτικών αρχηγών, οι ομιλίες των οποίων σύμφωνα με τον προγραμματισμό θα ξεκινήσουν αργά το μεσημέρι.

Ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας και ο υπουργός Επικρατείας Γιώργος Γεραπετρίτης, οι οποίοι είναι οι δύο μόνο υπουργοί της κυβέρνησης που δεν έχουν τοποθετηθεί επί του προϋπολογισμού, αναμένεται να ανέβουν στο βήμα το βράδυ.

Τη συζήτηση θα κλείσει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης γύρω στις 9 το βράδυ και αμέσως μετά θα αρχίσει η ονομαστική ψηφοφορία που είθισται να έχει χαρακτήρα ψήφου εμπιστοσύνης στη κυβέρνηση.