Life

Χριστούγεννα την εποχή του κορονοϊού: πώς άλλαξαν όψη οι ευρωπαϊκές πόλεις (εικόνες)

Πώς ο κορονοϊός άλλαξε την όψη των χριστουγεννιάτικων αγορών στις μεγάλεις πόλεις που αποτελούσαν πόλους έλξης για εκκατομύρια τουρίστες.

Φωτάκια, δέντρα, καρουζέλ, χριστουγεννιάτικες αγορές γεμάτες γλυκίσματα και αρώματα, παιδιά με μπαλόνια και γονείς ενθουσιασμένοι για τις εορταστικές αγορές...

Αυτά είναι μερικά μόνο από τα στοιχεία που συνέθεταν, τα προηγούμενα χρόνια, το σκηνικό των γιορτών στις πλατείες των μεγάλων ευρωπαϊκών πρωτευουσών, προτού η πανδημία του κορονοϊού περιορίσει στα απαραίτητα τον στολισμό της πόλεων.

Η όψη τους άλλαξε, τα χαμόγελα παγωμένα, τα φωτάκια λιγοστά και οι τουρίστες άφαντοι. Μαγαζιά κλειστά και αντί για χριστουγεννιάτικα καπέλα, μάσκες χειρουργικές μπλε, αλλά και χρωματιστές στα πρόσωπα των ανθρώπων που κοιτάζοντας στο παρελθόν βλέπουν την πραγματική αξία που είχαν τότε οι γιορτές.

Δείτε φωτογραφίες από τις στολισμένες πλατείες του χθες και του σήμερα: