Πολιτισμός

Σε δημοπρασία έργα του Άντι Γουόρχολ με θέμα τα Χριστούγεννα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μεταξύ των έργων που είναι διαθέσιμα στο eBay for Charity είναι χριστουγεννιάτικες κάρτες, σχέδια με γιορτινά στολίδια και αφίσες από εκθέσεις του καλλιτέχνη

Το Ίδρυμα Άντι Γουόρχολ συνεργάζεται με το eBay for Charity για μια δημοπρασία με τα έργα τέχνης του εμβληματικού καλλιτέχνη της ποπ -αρτ με θέμα τις χριστουγεννιάτικες διακοπές.

Στη δημοπρασία «Happy Andy Warholidays», διατίθενται αυθεντικά σχέδια και άλλα αναμνηστικά από το κληροδότημα του εκλιπόντος καλλιτέχνη.

Τα έργα της δημοπρασίας ανακαλούν την παιδική του ηλικία όταν μεγάλωνε παρακολουθώντας τακτικά τη λειτουργία με την οικογένεια του που ήταν πιστή της ανατολικής καθολικής εκκλησίας. Τα έργα απεικονίζουν σχέδια αγγέλων από τη δεκαετία του 1950.

«Ενώ το στυλ του Γουόρχολ μπορεί να άλλαξε τη δεκαετία του 1960, το γενναιόδωρο πνεύμα και η αγάπη του για τις γιορτές ήταν πάντα εμφανής από τη δημιουργία έργων τέχνης ως δώρων για την οικογένεια, τους φίλους και τους συναδέλφους καθ 'όλη τη διάρκεια της καριέρας του» ανέφερε ο Μάικλ Ντέιτον Χέρμαν διευθυντής του μάρκετινγκ και πωλήσεων του Ιδρύματος Άντι Γουόρχολ.

Μεταξύ των έργων που είναι διαθέσιμα στο eBay for Charity είναι χριστουγεννιάτικες κάρτες, σχέδια με γιορτινά στολίδια και αφίσες από εκθέσεις του καλλιτέχνη.

Τα έσοδα από τις πωλήσεις θα ωφελήσουν άμεσα καλλιτέχνες που έχουν ανάγκη. Το Ίδρυμα Άντι Γουόρχολ έχει κάνει δωρεά 2,6 εκατομμυρίων δολαρίων για καλλιτέχνες στις αρχές Απριλίου. Παρείχε επίσης επιχορηγήσεις σε 32 προγράμματα στις ΗΠΑ με μοναδική αποστολή να βοηθήσει τους καλλιτέχνες που είναι αντιμέτωποι με οικονομικές δυσχέρειες.