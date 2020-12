Κοινωνία

Κατηγορεί την οικιακή βοηθό της ότι την “έγδυσε”

Πολύτιμα και μεγάλης αξίας αντικείμενα εξαφανίστηκαν από το σπίτι της γυναίκας που κατηγορεί την οικιακή βοηθό της.

Οικιακή βοηθός συνελήφθη, κατηγορούμενη ότι αφαίρεσε 27 χρυσές λίρες και 2.500 ευρώ σε μετρητά από το σπίτι 77χρονης όπου εργαζόταν, στην ανατολική Θεσσαλονίκη.

Η ηλικιωμένη αντιλήφθηκε την απουσία τους και οι υποψίες της στράφηκαν στην 42χρονη οικιακή βοηθό.

Αφού απευθύνθηκε στο τμήμα ασφάλειας Χαριλάου - Αναλήψεως, καταγγέλλοντας το περιστατικό, ακολούθησε η σύλληψη της 42χρονης, στο πλαίσιο του αυτοφώρου. Από την μέχρι στιγμής έρευνα δεν κατέστη εφικτό να εντοπιστούν τα κλοπιμαία.