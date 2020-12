Οικονομία

Σταϊκούρας - Eurogroup: Ανάπτυξη στην Ελλάδα το 2021 πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο

Οι επισημάνσεις του ΥΠΟΙΚ, με αφορμή την αποτίμηση του Eurogroup για την υφιστάμενη δημοσιονομική κατάσταση και τις προβλέψεις για το 2021.

Το Eurogroup, στη σημερινή συνεδρίασή του, αποτίμησε, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, την υφιστάμενη δημοσιονομική κατάσταση και τις προβλέψεις για το 2021.

Στο πλαίσιο αυτό, μέσα από την αξιολόγηση και του Ελληνικού Προϋπολογισμού, όπως υπογραμμίζει ο Υπουργός Οικονομικών, Χρήστος Σταϊκούρας:

Επιβεβαιώθηκε ότι τα μέτρα στήριξης που έχει λάβει η Ελληνική Κυβέρνηση ανέρχονται συνολικά στα 24 δισ. ευρώ για το 2020. Εξ αυτών, τα δημοσιονομικά μέτρα είναι υπερδιπλάσια του ευρωπαϊκού μέσου όρου, ο οποίος διαμορφώνεται στο 4,2% του ΑΕΠ. Ενώ, και για το 2021, τα προβλεπόμενα επιπλέον δημοσιονομικά μέτρα που σχετίζονται με τις παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας ανέρχονται στα 7,5 δισ. ευρώ, και είναι σημαντικά υψηλότερα από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο (2,4% του ΑΕΠ).

Επιβεβαιώθηκε ότι η ανάπτυξη στην Ελλάδα, το 2021, αναμένεται να είναι υψηλότερη από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, που προβλέπεται να διαμορφωθεί περίπου στο 4%.

Επιβεβαιώθηκε η δημοσιονομική ευελιξία για όλα τα ευρωπαϊκά κράτη-μέλη το 2021, η οποία όμως δεν πρέπει να οδηγεί σε δημοσιονομικό εκτροχιασμό.

Επισημάνθηκε ότι τα μέτρα στήριξης είναι παροδικά και στοχευμένα στη δημόσια υγεία, τους εργαζόμενους, τους εργοδότες και την κοινωνική συνοχή και ότι, στο εξής, το μεγαλύτερο μέρος αυτών πρέπει να αποσκοπεί στην ανάκαμψη, όπως ήδη πράττουμε, ενδεικτικά, με τη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών και με την αναστολή καταβολής της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης.

Προβλέπεται, και στην Ελλάδα, δημοσιονομική βελτίωση το 2021, η οποία θα οφείλεται στη σταδιακή αντιμετώπιση της υγειονομικής κρίσης και στη σημαντική οικονομική μεγέθυνση.

Υπογραμμίστηκε η σημασία της άμεσης και ορθολογικής αξιοποίησης των ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών εργαλείων, που περικλείουν πολύ υψηλότερους, σε σύγκριση με την υπόλοιπη Ευρώπη, πόρους για την Ελλάδα.

«Η Κυβέρνηση συνεχίζει να εργάζεται με σχέδιο, δυναμισμό και σύνεση, αξιοποιώντας τη δημοσιονομική ευελιξία, τη νομισματική χαλάρωση, τα σημαντικά ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά εργαλεία και την ενισχυμένη αξιοπιστία της χώρας, προκειμένου να μεταβούμε από την ύφεση και την αβεβαιότητα του 2020, στην ανάπτυξη και την αισιοδοξία του 2021», σημειώνει ο Υπουργός Οικονομικών.