Διόδια: ξεκινά η χιλιομετρική χρέωση στην Ελλάδα?

Πώς λειτουργεί το σύστημα Hybrid. Για "κοινωνικά δίκαιη χιλιομετρική χρέωση" έκανε λόγο ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών.

Μετά τη διαλειτουργικότητα, προχωρά και η χιλιομετρική χρέωση στα διόδια για πρώτη φορά στην Ελλάδα και ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, κ. Κώστας Καραμανλής ήταν ο πρώτος που χρησιμοποίησε το νέο σύστημα Hybrid στην Ολυμπία Οδό.

Ο κ. Καραμανλής επιβιβάστηκε ως οδηγός σε αυτοκίνητο, στο οποίο τοποθετήθηκε πομποδέκτης, στο Σημείο Εξυπηρέτησης Πελατών Ελευσίνας, με συνοδηγό το Γενικό Γραμματέα Υποδομών, κ. Γιώργο Καραγιάννη. Στην έξοδο της Νέας Περάμου, δεν υπάρχει μπάρα και δεν χρειάστηκε να σταματήσουν, αλλά άκουσαν απλώς τον ήχο αναγνώρισης του πομποδέκτη από το σύστημα Hybrid. Στη συνέχεια έφτασαν στα κεντρικά γραφεία του αυτοκινητόδρομου, όπου τους υποδέχθηκαν ο CEO της Ολυμπία Οδός ΑΕ, κ. Παναγιώτης Παπανικόλας και ο CEO της Ολυμπία Οδός Λειτουργία ΑΕ, κ. Κώστας Παπανδρέου.

Μετά την ξενάγηση στο Κέντρο Διαχείρισης Κυκλοφορίας, ο κ. Παπανικόλας συνδέθηκε στην ηλεκτρονική υπηρεσία του Olympia Pass και στο λογαριασμό του συγκεκριμένου πομποδέκτη, όπου επέλεξε να δει τις κινήσεις. Όπως εξήγησε στον Υπουργό και το Γενικό, όταν το όχημα πέρασε από τα διόδια της Ελευσίνας, χρεώθηκε στο λογαριασμό του το ποσό που αντιστοιχεί στο τμήμα Ελευσίνα- Κινέτα (2,10 ευρώ) και όταν βγήκε από την έξοδο της Ν. Περάμου, το σύστημα αναγνώρισε, υπολόγισε και πίστωσε πίσω στο λογαριασμό το ποσό που αντιστοιχεί στο τμήμα Ν. Πέραμος – Κινέτα (1,40 ευρώ). Έτσι, ο λογαριασμός χρεώθηκε μόνο το ποσό της διαδρομής που πραγματοποίησε το όχημα (0,70 ευρώ).

Κοινωνικά δίκαιη η χιλιομετρική χρέωση

Σε δηλώσεις του στη συνέχεια ο κ. Καραμανλής ανέφερε: «Από τις 4 Νοεμβρίου δώσαμε λύση σε ένα φαινομενικά “μικρό”, αλλά ουσιαστικά σημαντικό θέμα, από αυτά που λέμε της καθημερινότητας. Οι οδηγοί πλέον μπορούν με τον ένα πομποδέκτη, που ήδη διέθεταν, να περνούν από όλα τα διόδια σε όλους τους αυτοκινητόδρομους. Καινοτομήσαμε, κάνοντας αυτό που θα έπρεπε να είναι αυτονόητο: Η διαλειτουργικότητα των διοδίων έγινε πραγματικότητα.

Τώρα, επόμενος στόχος είναι η χιλιομετρική χρέωση. Και το πρώτο βήμα γίνεται σήμερα, στην Ολυμπία Οδό. Οι οδηγοί θα χρεώνονται μόνο για το τμήμα του δρόμου που χρησιμοποιούν. Έτσι θα διορθωθεί μία αδικία και λύνεται ένα ζήτημα που θέτουν οι πολίτες εδώ και χρόνια. Δεσμευθήκαμε για δίκαιη χρέωση των διοδίων με βάση την απόσταση και το κάνουμε πράξη. Το υβριδικό σύστημα της Ολυμπίας Οδού σημαίνει επίσης λιγότερες καθυστερήσεις, αφού το όχημα δε θα χρειάζεται να σταματήσει για να πληρώσει τα διόδια. Αυτό είναι το κοινωνικά δίκαιο και πλέον αρχίζει να γίνεται πραγματικότητα. Συγχαρητήρια σε όσους εργάστηκαν για αυτό».

Ο Γενικός Γραμματέας Υποδομών κ. Γιώργος Καραγιάννης σημείωσε: «Σήμερα είναι μία πολύ ιδιαίτερη ημέρα, γιατί μαζί με τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, Κώστα Καραμανλή, εγκαινιάσαμε ένα πρωτοποριακό σύστημα διοδίων χιλιομετρικής χρέωσης, το σύστημα ‘‘Hybrid’’ που παρουσιάζεται για πρώτη φορά για τα ελληνικά δεδομένα από την εταιρεία ‘‘Ολυμπία Οδός ΑΕ’’. Είναι μεγάλη μας χαρά γιατί, σε συνέχεια της λύσης που δώσαμε με τη χρήση ενός μόνο πομποδέκτη σε όλους τους αυτοκινητοδρόμους της χώρας, προχωράμε και σε μία άλλη καινοτομία, τη χιλιομετρική χρέωση των διοδίων. Στόχος μας είναι να εκσυγχρονίζουμε τους ελληνικούς αυτοκινητοδρόμους και να αναβαθμίζουμε την ποιότητα των μετακινήσεων των πολιτών. Πλέον γίνονται πράξη οι μετακινήσεις χωρίς καθυστερήσεις, με περισσότερη ασφάλεια και με μία κοινωνικά δίκαιη μέθοδο χρέωσης διοδίων με βάση τη διανυθείσα απόσταση. Το σύστημα διοδίων χιλιομετρικής χρέωσης είναι ένα έργο ευρωπαϊκών προδιαγραφών και είναι σαφές ότι βρισκόμαστε σε συζητήσεις ώστε το επόμενο διάστημα να είναι εφικτή η ομαλή ενσωμάτωσή του στο σύνολο των αυτοκινητοδρόμων της χώρας».

Πώς λειτουργεί το σύστημα Hybrid της Ολυμπίας Οδού

Το «Υβριδικό Σύστημα Χιλιομετρικής Χρέωσης» (Hybrid ETC), ένα σύστημα χρέωσης με βάση τη διανυθείσα απόσταση, ήταν δέσμευση της Ολυμπίας Οδού, την οποία ξεκίνησε να σχεδιάζει και στη συνέχεια να υλοποιεί αμέσως μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής της Κορίνθου – Πατρών.

Αφορά ειδικότερα στην ενίσχυση του υπάρχοντος «ζωνικού» συστήματος με την εγκατάσταση «Ηλεκτρονικών Πυλών» (gantries) σε επιλεγμένες εξόδους του αυτοκινητόδρομου, έτσι ώστε οι συνδρομητές O-pass να χρεώνονται με βάση τη χιλιομετρική απόσταση που διανύουν.

Η ιδέα του στηρίζεται στη λογική της χρεω-πίστωσης: Το εξοπλισμένο με πομποδέκτη όχημα διέρχεται από τον μετωπικό σταθμό, πληρώνει όλο το αντίτιμο της ζώνης χρέωσης και στην περίπτωση που βγει από τον αυτοκινητόδρομο πριν από το τέλος της συγκεκριμένης ζώνης, επιστρέφεται και πιστώνεται αυτόματα στον πομποδέκτη του το ποσό που αντιστοιχεί στην απόσταση που δεν διένυσε.

Το υβριδικό σύστημα χρησιμοποιεί αισθητήρες, κάμερες και συστήματα ενδοεπικοινωνίας εγκατεστημένα στους κόμβους εισόδου και εξόδου του αυτοκινητόδρομου. Βασίζεται στη δημιουργία «Ηλεκτρονικών Πυλών» με την χωροθέτηση διατάξεων προβόλων (δηλαδή μεταλλικού φορέα) και των απαραίτητων τεχνικών κτιρίων Η/Μ επί των υφιστάμενων σταθμών διοδίων. Ειδικότερα, για τη λειτουργία του συστήματος εγκαταστάθηκε τεχνολογικός εξοπλισμός (αισθητήρες, κάμερες και κεραίες τεχνολογίας DSRC) σε 13 ανισόπεδους κόμβους της Ολυμπίας Οδού:

Ανισόπεδος Κόμβος Νέας Περάμου, Πάχης, Αγ. Θεοδώρων, Λουτρακίου, Επιδαύρου, Ζευγολατιού, Κιάτου, Δερβενίου, Ακράτας, Καλαβρύτων, Σελιανίτικων, Δρεπάνου και Ημικόμβος Μεγάρων.

Το υβριδικό σύστημα απευθύνεται στους κατόχους πομποδέκτη της Ολυμπίας Οδού και λειτουργεί αποκλειστικά με τη χρήση πομποδέκτη. Οι οδηγοί που επιλέγουν να πληρώνουν με μετρητά ή κάρτα, αναγκαστικά συνεχίζουν να χρεώνονται με το υφιστάμενο «ζωνικό σύστημα». Το υβριδικό σύστημα συνδυάζει εξάλλου κλειστό σύστημα χρέωσης με μπάρες (διατηρώντας το προηγούμενο σύστημα), με σύστημα ανοιχτής κυκλοφορίας Free-flow για να δίνει επιστροφές.