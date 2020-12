Πολιτική

Πέτσας: πιθανή η αυστηροποίηση των μέτρων στις “κόκκινες” περιοχές

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κατηγόρησε το Τσίπρα για «υποκρισία στα εθνικά θέματα». Τι είπε για τον Προϋπολογισμό του 2021.

«Η επιδημιολογική κατάσταση στην Ευρώπη παραμένει εξαιρετικά επιβαρυμένη», τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Στέλιος Πέτσας ξεκινώντας την εξ αποστάσεως ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. Επεσήμανε ότι «σε πολλές περιπτώσεις υπάρχουν στοιχεία επιδείνωσης με ρεκόρ θανάτων. Χώρες όπως η Γερμανία, η Ολλανδία, η Μεγάλη Βρετανία, η Σκωτία, η Γαλλία, η Αυστρία, η Ρωσία, η Τσεχία, η Ιταλία αναγκάζονται να προχωρήσουν σε πρόσθετα ακόμη πιο αυστηρά περιοριστικά μέτρα.

Στη χώρα μας η επιδημιολογική κατάσταση σύμφωνα με τα στοιχεία της 16ης Δεκεμβρίου 2020 έχει ως εξής:

Τα ενεργά κρούσματα στη χώρα μας ήταν 12.975 μειωμένα κατά 15,8% έναντι της προηγούμενης εβδομάδας. Οι νοσηλευόμενοι ήταν 2.340 αριθμός μειωμένος κατά 39% έναντι της προηγούμενης εβδομάδας. Ο κυλιόμενος μέσος όρος κρουσμάτων των επτά ημερών ήταν 1.196 μειωμένος κατά 21% έναντι της προηγούμενης εβδομάδας. Ο δείκτης θετικότητας μειώθηκε στο 4,5% έναντι 6,4% στις 9 Δεκεμβρίου. Ο κυλιόμενος μέσος όρος τεστ των τελευταίων επτά ημερών ήταν 27,6 χιλιάδες ημερησίως αυξημένα κατά 16,4% έναντι της προηγούμενης εβδομάδας (23,7 χιλιάδες ημερησίως στις 9/12).

- O κυλιόμενος μέσος όρος 7 ημερών των ημερήσιων εισαγωγών σε νοσοκομεία μειώθηκε κατά 20%, ενώ ο αντίστοιχος των ημερήσιων εξιτηρίων αυξήθηκε κατά 26%.

Σημειώνεται επίσης ότι ο αριθμός των διασωληνομένων συμπολιτών μας είναι 527, έναντι 578 μία εβδομάδα πριν.

Τα παραπάνω γενικά στοιχεία κινούνται αργά μεν, αλλά σταθερά στην επιθυμητή κατεύθυνση. Όμως, την ίδια στιγμή, σε τοπικό επίπεδο, με βάση τα επιδημιολογικά στοιχεία, ανησυχητική είναι η κατάσταση στην Κοζάνη και σε περιοχές της Δυτικής Αττικής. Τα περισσότερα κρούσματα ανά 100 χιλ. πληθυσμού εντοπίζονται στους Νομούς Κιλκίς, Ξάνθης, Πιερίας, Δράμας, Θεσσαλονίκης, Κοζάνης, Ροδόπης, Γρεβενών, Πέλλας και Λάρισας. Δεν αποκλείεται, επομένως, σε περιοχές που αντί ύφεσης εκδηλώνονται τάσεις επιδείνωσης, να υπάρξουν αυστηρότερα μέτρα.

Ήδη, η Επιτροπή των ειδικών εξετάζει τα στοιχεία σε τέτοιες περιοχές και στη συνέχεια θα εισηγηθεί στην Κυβέρνηση.

Σε κάθε περίπτωση, με δεδομένη την επικινδυνότητα της περιόδου που ακολουθεί, είναι επιτακτική ανάγκη σε εθνικό επίπεδο να μην υπάρχει στη διάρκεια των γιορτών καμία χαλάρωση».

Να δώσουμε έμφαση στον στενό κύκλο των προσώπων που θα είμαστε σε επαφή αυτές τις γιορτές

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τόνισε ότι «αυτές τις διαφορετικές γιορτές, ας μην επιτρέψουμε στον κορονοϊό να γιορτάσει. Ας κρατήσουμε κλειστό τον κοινωνικό μας κύκλο. Και κάθε οικογένεια, ακόμη και αν επιθυμεί να βρεθεί με μία άλλη στο γιορτινό τραπέζι, ας μείνει με μόνο μια συγγενική ή φιλική οικογένεια. Αν ανοίξουμε τον κύκλο των ανθρώπων που θα έρθουμε σε επαφή αυτές τις ημέρες, θα κινδυνεύσουμε, θα βάλουμε σε κίνδυνο τους ανθρώπους που αγαπάμε και θα γίνουμε αιτία για ανεξέλεγκτη διασπορά του ιού στην κοινότητα».

Και απηύθυνε έκκληση προς όλους «να δώσουμε έμφαση στον στενό κύκλο των προσώπων που θα είμαστε σε επαφή αυτές τις γιορτές».

Ο προϋπολογισμός του 2021 χτίστηκε πάνω στην εμπιστοσύνη που έχει εμπεδωθεί για την Ελλάδα και τις προοπτικές της οικονομίας μας

Στη συνέχεια, αναφερόμενος στον προϋπολογισμό για την άμυνα της χώρας, ο κ. Πέτσας επεσήμανε ότι «την Τρίτη 15 Δεκεμβρίου ψηφίστηκε στη Βουλή των Ελλήνων ο Κρατικός Προϋπολογισμός του 2021. Ένας Προϋπολογισμός που καταρτίστηκε σε περιβάλλον πρωτοφανούς, παγκόσμιας, αβεβαιότητας λόγω της πανδημίας του κορονοϊού.

Όμως, είναι ένας Προϋπολογισμός που χτίστηκε πάνω στην εμπιστοσύνη που έχει εμπεδωθεί για την Ελλάδα και τις προοπτικές της οικονομίας μας.

Έναν Προϋπολογισμό με διττή στόχευση:

- Τη στήριξη όσων πλήττονται από την πανδημία του κορονοϊού και τις οικονομικές επιπτώσεις της, και

- Τη χρηματοδότηση όλων των κυβερνητικών προτεραιοτήτων, από τον ψηφιακό μετασχηματισμό μέχρι την ενίσχυση της αποτρεπτικής δύναμης της Πατρίδας μας.

Έναν Προϋπολογισμό που εμπεριέχει όλες τις μεταρρυθμιστικές πρωτοβουλίες της Κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη».

Και είπε χαρακτηριστικά ότι «η συζήτηση για τον προϋπολογισμό, ανέδειξε δύο κόσμους: Της συνέπειας από τη μια και των αντιφάσεων από την άλλη.

Κυβερνητική συνέπεια στην συνετή διαχείριση του Ταμείου του Κράτους, στη στήριξη των πιο αδύναμων, στη μείωση των φόρων, στις μεταρρυθμίσεις που κάνουν τη ζωή των Ελλήνων καλύτερη.

Αντιφάσεις της αξιωματικής αντιπολίτευσης, με χαρακτηριστικότερες στην οικονομία και στα εθνικά μας θέματα.

Στην οικονομία, ενώ ο κ. Τσίπρας γνωρίζει ότι για το 2020 και το 2021 διατίθενται 31,5 δισ. ευρώ για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας, συνεχίζει στην δρόμο της πλειοδοσίας ζητώντας ακόμη μεγαλύτερη αύξηση δαπανών. Την ίδια στιγμή, ωστόσο, επιτίθεται στην κυβέρνηση γιατί, λέει, αυξάνεται το χρέος. Μόνο αυτός δεν βλέπει την αντίφαση σε αυτά που λέει. Γιατί έχει συνηθίσει να λέει τα ίδια και τα αντίθετά τους. Τον πληροφορούμε ότι η βιωσιμότητα του χρέους είναι ζήτημα εμπιστοσύνης. Μιας λέξης που αδυνατούν να κατανοήσουν στην αξιωματική αντιπολίτευση».

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επεσήμανε στη συνέχεια ότι «ευτυχώς σήμερα, με τις πολιτικές της κυβέρνησης, έχει αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη και μπορούμε να διαθέτουμε αυξημένα ποσά για την στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων, γιατί η χώρα μπορεί να δανείζεται με ιστορικά χαμηλά επιτόκια. Όπως επίσης η εμπιστοσύνη καταδεικνύεται και από το έντονο ενδιαφέρον της παγκόσμιας επενδυτικής κοινότητας για μεγάλες επενδύσεις στη χώρα μας. Καταδεικνύεται, όμως, και από τις εκθέσεις και τις αποφάσεις συλλογικών Οργάνων της Ε.Ε.

Στα εθνικά θέματα, ο κ. Τσίπρας με αφορμή τα Συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 10ης - 11ης Δεκεμβρίου, μίλησε για «διπλωματική ήττα» απέναντι στις τουρκικές προκλήσεις. Και την ίδια στιγμή που ζητάει αυστηρότερη στάση έναντι της Τουρκίας από τους Ευρωπαίους εταίρους μας, ο ίδιος αρνείται να ψηφίσει την αύξηση των αμυντικών δαπανών στη χώρα μας. Τόση υποκρισία».

Η κυβέρνηση ξεδιπλώνει ένα φάσμα διπλωματικών πρωτοβουλιών και ταυτόχρονα ενισχύει την αποτρεπτική δύναμη των Ενόπλων Δυνάμεων

Στο σημείο αυτό ο Στέλιος Πέτσας αντέτεινε ότι η κυβέρνηση ξεδιπλώνει «ένα φάσμα διπλωματικών πρωτοβουλιών στο πλαίσιο της ενεργητικής μας εξωτερικής πολιτικής, και ταυτόχρονα ενισχύουμε την αποτρεπτική δύναμη των Ενόπλων μας Δυνάμεων.

Σήμερα κιόλας ο Υπουργός Εθνικής 'Αμυνας κ. Νίκος Παναγιωτόπουλος θα ενημερώσει την αρμόδια Επιτροπή της Βουλής, για τη Συμφωνία προμήθειας 18 γαλλικών αεροσκαφών RAFALE.

Υπενθυμίζεται ότι τα μέτρα άμεσης ενίσχυσης των Ενόπλων μας Δυνάμεων τόσο σε ανθρώπινο δυναμικό, όσο και επιχειρησιακά μέσω αγοράς και αναβάθμισης εξοπλιστικών συστημάτων, καθώς και μέσω του εκσυγχρονισμού της Ελληνικής Αμυντικής Βιομηχανίας είχαν εξαγγελθεί από τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη τον περασμένο Σεπτέμβριο κατά την παρουσίαση των κυβερνητικών προτεραιοτήτων από το Φόρουμ της Δ.Ε.Θ.

Στο πλαίσιο αυτό, μέσα σε μόλις τρεις μήνες, η Πολεμική Αεροπορία προχωρά άμεσα σε μια κίνηση που αλλάζει τον συσχετισμό δυνάμεων στον αέρα: στην απόκτηση μιας μοίρας 18 αεροσκαφών «RAFALE».

Από αυτά, τα 12 θα είναι μεταχειρισμένα και τα έξι καινούργια. Τα πρώτα έξι μεταχειρισμένα αεροσκάφη θα έρθουν στη χώρα μας έξι μήνες μετά την υπογραφή της Σύμβασης (περί τον Ιούνιο του 2021) με ρυθμό ένα ανά μήνα και θα ακολουθήσουν τα υπόλοιπα.

Έτσι, η Πολεμική Αεροπορία θα διαθέτει έξι ετοιμοπόλεμα αεροσκάφη στο τέλος του 2021, θα διαθέτει 12 στο τέλος του 2022 και 18 το Καλοκαίρι του 2023. Οι πρώτοι τέσσερις πιλότοι της Πολεμικής Αεροπορίας θα μεταβούν στη Γαλλία για εκπαίδευση στις αρχές του 2021.

Σημειώνεται ότι το συνολικό κόστος ανέρχεται σε 1,92 δισ. ευρώ για τα 18 αεροσκάφη και 400 εκατ. ευρώ, για τον οπλισμό τους, ο οποίος περιλαμβάνει κατευθυνόμενα βλήματα «METEOR», καθώς και τις απαραίτητες αναβαθμίσεις υπαρχόντων βλημάτων προκειμένου να μπορούν να χρησιμοποιηθούν στα νέα αεροσκάφη («MICA», «SCALP», «EXOCET»).

Υπογραμμίζεται ότι οι λόγοι που οδήγησαν στην επιλογή αυτή που περιλαμβάνει και μεταχειρισμένα αεροσκάφη, αφορούν τόσο στη δυνατότητα άμεσης παράδοσης ενός αριθμού προκειμένου να αυξηθεί σε σύντομο χρονικό διάστημα κατακόρυφα η επιχειρησιακή δυνατότητα της Πολεμικής Αεροπορίας, όσο και η συμπίεση του κόστους προκειμένου να διατεθούν πόροι και σε άλλα οπλικά συστήματα των τριών κλάδων».

