Η χριστουγεννιάτικη φωτογραφία του Δούκα και της Δούκισσας του Κέιμπριτζ

Με μία οικογενειακή φωτογραφία στέλνουν τις ευχές τους ο Γουίλιαμ η Κέιτ και τα τρία πριγκιπόπουλά τους.

Την οικογενειακή φωτογραφία τους που αποτελεί και την κάρτα για τα Χριστούγεννα του 2020 δημοσίευσαν ο Δούκας και η Δούκισσα του Κέιμπριτζ.

Στη φωτογραφία είναι ο Πρίγκιπας Γουίλιαμ, η Κέιτ και τα τρία τους παιδιά, οι πρίγκιπες Τζορτζ, Σαρλότ και ο μικρότερος Λούι, που κάθεται στα πόδια του πατέρα του.