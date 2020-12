Life

Γκουέν Στεφάνι: έχω δυσλεξία και το έμαθα από... τα παιδιά μου!

Πως και πότε ανακάλυψε ότι ειναι δυσλεκτική και τι λέει για την, εν αγνοία της, επίδραση της ιδιαιτερότητας αυτης στην ζωή και σε αποφάσεις της.

Η Γκουέν Στεφάνι πέρασε το μεγαλύτερο μέρος της ζωής της χωρίς να ξέρει ότι ήταν δυσλεκτική.

«Ένα πράγμα που ανακάλυψα με τα παιδιά είναι ότι έχω δυσλεξία - όλοι έχουν πράγματα που τους συμβαίνουν και το δικό μου ήταν αυτό», εξήγησε σε συνέντευξή της στην εκπομπή του Ζανέ Λόου. «Και αισθάνομαι σαν πολλά προβλήματα που είχα ή ακόμη και αποφάσεις που έχω πάρει για τον εαυτό μου ότι προέρχονται από αυτό, γιατί τώρα τα παιδιά -προφανώς, είναι όλα γενετικά- έχουν κάποια από αυτά τα ζητήματα».

«Αλλά τώρα έχουν όλα αυτά τα οφέλη. Έχουν αυτούς τους απίστευτους δασκάλους και σχολεία και δεν χρειάζεται να ντρέπονται γι' αυτό», συνέχισε. «Καταλαβαίνουν ότι ο εγκέφαλός τους λειτουργεί με διαφορετικό τρόπο. Όλοι οι εγκέφαλοι το κάνουν, ξέρετε τι εννοώ;».

«Ήταν πολύ δύσκολο για μένα να λειτουργήσω σε αυτό το τετράγωνο κουτί του σχολείου που όλοι έπρεπε να καταλαβαίνουν», θυμάται. «Και ο εγκέφαλός μου δεν λειτουργούσε έτσι, ακόμα δεν λειτουργεί. Αλλά λειτουργεί με διαφορετικούς τρόπους που είναι πιθανώς ένα δώρο, το οποίο δεν μπορούν να έχουν οι άλλοι άνθρωποι».

Η τραγουδίστρια του «No Doubt» είπε ότι η μαθησιακή της αναπηρία μπορεί να έχει παίξει ρόλο στα ζητήματα εξάρτησης που είχε, αλλά και στο άγχος που βίωσε στην αρχή της καριέρας της, κατά τη διάρκεια της επιτυχίας της με το «Tragic Kingdom».

«Εκείνη την εποχή, είχα γράψει ολόκληρο το δίσκο χωρίς να γνωρίζω καν πώς να γράψω ένα τραγούδι... Τότε ήμουν ακόμα στο συγκρότημα με τον Τόνι [Κάναλ] και ήμουν εξαρτημένη τόσο πολύ, λόγω, πιθανώς, της δυσλεξίας μου», είπε. «Δεν ήξερα τίποτα γι' αυτό μέχρι τώρα, αλλά το θέμα νομίζω ήταν ότι δεν είχα εμπιστοσύνη στον εαυτό μου εκείνη την εποχή, αλλά όταν έγραφα ένα τραγούδι ή ανέβαινα στη σκηνή, απλά ένιωθα τόσο ωραία και ήταν το μόνο πράγμα που πήγαινε καλά στη ζωή μου».

Συνεχίζοντας είπε ότι οι χωρισμοί ήταν «ένα διαρκές θέμα στη ζωή μου», η Στεφάνι επαίνεσε τη σχέση της με τον αρραβωνιαστικό της Μπλέικ Σέλτον - λέγοντας «γι' αυτό η ζωή έχει γίνει τόσο καλή τώρα, έχω τον καλύτερο σύντροφο που θα μπορούσα να ερωτευτώ».