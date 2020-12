Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: “Τώρα παίζουμε άμυνα” - Το βίντεο Μητσοτάκη με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο

Ο σταρ του NBA πρωταγωνιστής στην νέα κυβερνητική καμπάνια για τη μάχη κατά του κορονοϊού. «Είναι καιρός η ζωή να πάρει τη ρεβάνς» τονίζει ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο είναι ο πρωταγωνιστής στη νέα διαδικτυακή καμπάνια της κυβέρνησης για τον κορονοϊό, με τίτλο: «Εφαρμόζουμε τα μέτρα, παίζουμε την καλύτερη άμυνα».

Το βίντεο ανήρτησε σε μήνυμά του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (Twitter και Facebook) ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης. Αφού τονίζει πως «τις ημέρες των γιορτών συνεχίζουμε τον κρίσιμο αγώνα για την υγεία μας», αλλά και ότι «είναι καιρός η ζωή να πάρει τη ρεβάνς», ο πρωθυπουργός ευχαριστεί τον Έλληνα σταρ του ΝΒΑ που ενώνει, όπως λέει, τη φωνή του μ' εκείνον και τα λόγια του: «Όλοι μαζί, παίζουμε άμυνα και κερδίζουμε ξανά την ελευθερία μας».

Το βίντεο, διάρκειας περίπου ενός λεπτού, ξεκινάει με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να λέει πως «οι νίκες ξεκινάνε από την άμυνα» και ότι «ένας να μην παίζει, θα τα χάσουμε όλα». Και καταλήγει, σημειώνοντας: «Πρέπει να παίξουμε άμυνα. Αυτοί που αγαπάμε, η ζωή, είναι το γήπεδό μας. Και κάνουμε ό,τι χρειάζεται και νικάμε τον αόρατο αντίπαλο, τον κορονοϊό. Στο τέλος, βγαίνουμε όλοι MVP».

Τις μέρες των γιορτών συνεχίζουμε τον κρίσιμο αγώνα για την υγεία μας. Είναι καιρός η ζωή να πάρει τη ρεβάνς. Ευχαριστώ τον @Giannis_An34 που πρωταγωνιστεί σε αυτό το μήνυμα, ενώνοντας τη φωνή μου με τα λόγια του: Όλοι μαζί, "παίζουμε άμυνα" και κερδίζουμε ξανά την ελευθερία μας. pic.twitter.com/vnIsAdoL5B — Prime Minister GR (@PrimeministerGR) December 17, 2020