Παραιτήσεις μετά το ξέσπασμα του Τομ Κρουζ για τον κορονοϊό

Τον γύρο του κόσμου έκαναν τα ηχητικά ντοκουμέντα με οργισμένο τον σταρ, στην διάρκεια των γυρισμάτων.

Πέντε μέλη του κινηματογραφικού συνεργείου της ταινίας «Mission: Impossible 7» φέρονται να αποχώρησαν μετά την έκρηξη του Τομ Κρουζ.

Πηγή κοντά στην παραγωγή της ταινίας ισχυρίζεται ότι αρκετά άτομα παραιτήθηκαν, μετά οργισμένη αντίδραση του ηθοποιού και παραγωγού, Τομ Κρουζ εναντίον του συνεργείου τα οποία δέχθηκαν πυρά για παραβίαση των πρωτοκόλλων ασφαλείας COVID-19. Ηχητικό απόσπασμα από το επεισόδιο με τον Τομ Κρουζ να επιπλήττει τα μέλη του συνεργείου διέρρευσε νωρίτερα αυτή την εβδομάδα και δόθηκε στη δημοσιότητα από την εφημερίδα The Sun.

«Η πρώτη έκρηξη ήταν μεγάλη, αλλά τα πράγματα δεν έχουν ηρεμήσει από τότε» ανέφερε η πηγή στην εφημερίδα. «Η ένταση κλιμακώνεται εδώ και μήνες και αυτό ήταν το τελευταία σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι. Από τότε που δημοσιοποιήθηκε, υπήρξε ακόμη περισσότερος θυμός και αρκετοί εργαζόμενοι αποχώρησαν» πρόσθεσε.

Ο ηθοποιός και παραγωγός επέκρινε το συνεργείο ότι εκμεταλλεύτηκε το ασφαλές περιβάλλον που δημιουργήθηκε στα γυρίσματα στο Λονδίνο μετά τις πολλές καθυστερήσεις στην παραγωγή της ταινίας.

Ο Τομ Κρουζ εξοργίστηκε όταν είδε δύο από τα μέλη του κινηματογραφικού συνεργείου στο πλαίσιο των γυρισμάτων της ταινίας στο Λονδίνο να στέκονται σε απόσταση μικρότερη από την προβλεπόμενη από τα μέτρα ασφάλειας και προστασίας από τον κορονοϊό.