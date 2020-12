Κοινωνία

Έκρυβε δέματα με ηρωίνη στο πορτ μπαγκάζ (εικόνες)

Μεγάλη ποσότητα ναρκωτικών εντόπισαν οι αστυνομικοί. Χειροπέδες πέρασαν σε έναν άνδρα μετά από καταδίωξη.

Αστυνομικοί του Τμήματος Ασφαλείας Χαλκίδας, κατάφεραν να συλλάβουν το μεσημέρι της Παρασκευής, μετά από καταδίωξη που πραγματοποιήθηκε στη Νέα Εθνική Οδό Αθηνών – Λαμίας, έναν άνδρα και να κατασχέσουν περισσότερα από 11 κιλά ηρωίνης.

Η σύλληψή του, είναι αποτέλεσμα κατάλληλης αξιολόγησης και αξιοποίησης πληροφοριακών στοιχείων, σύμφωνα με τα οποία ο άνδρας προέβαινε στην προμήθεια ναρκωτικών ουσιών από περιοχή της Αττικής, με σκοπό τη μεταφορά και διακίνησή τους στην περιοχή της Χαλκίδας.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο οργανωμένης αστυνομικής επιχείρησης, το Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο που οδηγούσε ο συλληφθείς εντοπίστηκε επί της Νέας Εθνικής Οδού Αθηνών - Λαμίας (ρεύμα πορείας προς Λαμία) και στην προσπάθεια πραγματοποίησης αστυνομικού ελέγχου ο ανωτέρω δεν συμμορφώθηκε και ανέπτυξε ιλιγγιώδη ταχύτητα με σκοπό να διαφύγει.

Ακλούθησε σύντομη καταδίωξη με αποτέλεσμα την ακινητοποίηση του οχήματος του συλληφθέντα, ενώ σε έρευνα που διενεργήθηκε, βρέθηκαν επιμελώς κρυμμένες στο χώρο των αποσκευών του οχήματος και κατασχέθηκαν, 22 συσκευασίες, που περιείχαν ποσότητα ηρωίνης, συνολικού μεικτού βάρους 11 κιλών και 134 γραμμαρίων.

Στην κατοχή του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν το χρηματικό ποσό των 600 ευρώ και ένα κινητό τηλέφωνο.

Σε νομότυπη έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην οικία του, βρέθηκαν ομοίως και κατασχέθηκαν:

4,5 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης,

2 κινητά τηλέφωνα, καθώς και

ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας, με δυνατότητα ζύγισης έως (5) κιλών.

Επιπλέον κατασχέθηκε και το προαναφερόμενο όχημα, ως μέσο μεταφοράς των ναρκωτικών.

Σημειώνεται ότι ο συλληφθείς έχει απασχολήσει κατά το παρελθόν τις Διωκτικές Αρχές, για παραβάσεις νομοθεσίας περί ναρκωτικών.

Ο συλληφθείς, με τη σε βάρος του σχηματισθείσα δικογραφία, θα οδηγηθεί στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Χαλκίδας.

Την προανάκριση διενεργεί το Τμήμα Ασφαλείας Χαλκίδας.