Αθλητικά

Ατρόμητος - Λαμία: Αναβολή του αγώνα λόγω κορονοϊού

Η ανακοίνωση της Super League για την αναβολή του αγώνα μετά τα κρούσματα κορονοϊού στην ομάδα της Λαμίας.

Η Super League γνωστοποίησε το μεσημέρι του Σαββάτου την αναβολή του αγώνα της Κυριακής του Ατρομήτου με τη Λαμία. Οι δύο ομάδες επρόκειτο να αναμετρηθούν στο γήπεδο του Περιστερίου, στο πλαίσιο της 13ης αγωνιστικής, αλλά η διοργανώτρια αρχή ανέβαλε το παιχνίδι, καθώς εννέα ποδοσφαιριστές της ομάδας από τη Φθιώτιδα βρέθηκαν θετικοί στον κορονοϊό.

Η ανακοίνωση της Super League για την αναβολή έχει ως εξής:

«Ανακοινώνεται ότι ο αγώνας Aτρόμητος Αθ.-Λαμία, στο πλαίσιο της 13ης αγωνιστικής ημέρας του Πρωταθλήματος Super League Interwetten, αναβάλλεται, για προληπτικούς λόγους, μετά τη διαπίστωση θετικών κρουσμάτων COVID-19 σε ποδοσφαιριστές της ΠΑΕ Λαμία.

Σε εφαρμογή όσων προβλέπονται στο Υγειονομικό Πρωτόκολλο Διεξαγωγής Αγώνων, αποφασίστηκε η αναβολή του αγώνα, καθώς η απαρέγκλιτη τήρηση του πρωτοκόλλου αποτελεί βασική προϋπόθεση για τη διεξαγωγή των αγώνων, ενώ βάσει όσων προβλέπονται έχουν ήδη ενημερωθεί ο ΕΟΔΥ και η Υγειονομική Επιτροπή της ΓΓΑ και έχει γίνει άμεση απομόνωση των κρουσμάτων, σύμφωνα με τις οδηγίες των αρμοδίων φορέων, δεδομένου ότι η διαφύλαξη της υγείας όλων των εμπλεκομένων αποτελεί πρωταρχικό μέλημα της Super League».