Κορονοϊός - ΕΟΔΥ: δωρεάν τεστ στην Δυτική Αττική την Κυριακή

Σε ποιες περιοχές της Δυτικής Αττικής θα γίνουν σήμερα rapid test, μέσα από το αυτοκίνητο. Παρόντες Χαρδαλιάς και Αρκουμανέας.

Σήμερα, Κυριακή 20 Δεκεμβρίου, κλιμάκια του ΕΟΔΥ αποτελούμενα και από Κινητές Ομάδες Υγείας (ΚΟΜΥ) πραγματοποιούν δωρεάν ελέγχους ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου (rapid test), μέσα από το αυτοκίνητο (drive through) στις ακόλουθες περιοχές της Δυτικής Αττικής.

Δήμος Ελευσίνας 10:00-16:00:

Δημοτικό parking, Τραυλού και Χατζηδάκη Δημοτικό Ιατρείο Μαγούλας

Δήμος Ασπροπύργου , Κοινότητα Ρομά

09:00-12:00, Νέα Ζωή 12:30-15:00, Νεόκτιστα

Δήμος Μάνδρας, 10:00-15:00

Πλατεία Γκλιάτη

Το σημείο ελέγχων στο Δημοτικό parking Τραυλού και Χατζηδάκη, στην Ελευσίνα, θα επισκεφτούν, στις 15:25, o Πρόεδρος του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας κ. Παναγιώτης Αρκουμανέας με τον υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων, κ. Νίκο Χαρδαλιά.