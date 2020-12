Υγεία - Περιβάλλον

Παγώνη στον ΑΝΤ1: γιορτινό τραπέζι ακόμη και με δύο άτομα (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Νέα έκκληση της Προέδρου της ΕΙΝΑΠ να μην υπάρξουν μετακινήσεις και “ενώσεις” οικογενειών και φίλων στα ρεβεγιόν, ώστε να μην εξαπλωθεί ο Covid-19