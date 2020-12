Υγεία - Περιβάλλον

Μετάλλαξη στον κορονοϊό: “Συναγερμός” για το νέο στέλεχος

«Εκτός ελέγχου» δήλωσε ο Υπουργός Υγείας της Βρετανίας ότι είναι το μεταλλαγμένο στέλεχος του νέου κορονοϊού, που οδήγησε στην επιβολή σκληρότερων μέτρων.

Ο υπουργός Υγείας της Βρετανίας Ματ Χάνκοκ δήλωσε σήμερα πως το νέο στέλεχος του κορονοϊού ήταν «εκτός ελέγχου», προκειμένου να δικαιολογήσει την επιβολή της καραντίνας στο Λονδίνο και σε ένα τμήμα της Αγγλίας, η οποία θα μπορούσε, σύμφωνα με τον ίδιο, να διαρκέσει εωσότου τα εμβόλια καταστούν ευρύτερα διαθέσιμα.

«Δυστυχώς, το νέο στέλεχος ήταν εκτός ελέγχου. Έπρεπε να ανακτήσουμε τον έλεγχο και ο μοναδικός τρόπος να το κάνουμε ήταν να περιορίσουμε τις κοινωνικές επαφές», δήλωσε ο Χάνκοκ στο τηλεοπτικό δίκτυο Sky News.

«Έχουμε να διασχίζουμε μακρύ δρόμο μέχρι να το διευθετήσουμε αυτό», επισήμανε ο ίδιος.

Μπροστά στη θύελλα επικρίσεων, επειδή επέβαλε αυστηρότερο lockdown σε περισσότερους από 16 εκατομμύρια ανθρώπους λίγες ημέρες πριν από τα Χριστούγεννα, ο Χάνκοκ σημείωσε πως η χθεσινή απόφαση ελήφθη πολύ σύντομα, καθώς τα στοιχεία που είχε η κυβέρνηση έδειχναν πως το νέο στέλεχος ευθύνεται για την κατακόρυφη αύξηση των κρουσμάτων Covid-19.

Βάσει των νέων μέτρων, απαιτείται από περίπου το ένα τρίτο του πληθυσμού της Αγγλίας να παραμείνει στα σπίτια του με εξαίρεση σημαντικούς λόγους, όπως η εργασία.

Τα μη αναγκαία καταστήματα έκλεισαν και όλες οι μετακινήσεις εκτός των ζωνών που ορίστηκαν και τέθηκαν στο υψηλότερο επίπεδο συναγερμού, είτε εντός της Βρετανίας είτε στο εξωτερικό, απαγορεύτηκαν.

«Είναι μια τεράστια πρόκληση εωσότου χορηγήσουμε ευρύτερα το εμβόλιο για να προστατεύσουμε τους πολίτες. Με αυτήν την πρόκληση θα βρεθούμε αντιμέτωποι τους δύο επόμενους μήνες», υπογράμμισε ο Ματ Χάνκοκ.

Η Βρετανία ενημέρωσε τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας για την ταχύτερη μεταδοτικότητα του νέου στελέχους, «έως και 70%», σύμφωνα με τον πρωθυπουργό Μπόρις Τζόνσον.

Από την πλευρά του, ο Κιρ Στάρμερ, ο ηγέτης των αντιπολιτευόμενων Εργατικών, δήλωσε ότι αν και στηρίζει τα νέα μέτρα:

«Ο κώδωνας του κινδύνου αντηχούσε για εβδομάδες, όμως ο πρωθυπουργός επέλεξε να τον αγνοεί… Είπε στη χώρα να προχωρήσει και να γιορτάσει έστω και περιορισμένα τα Χριστούγεννα… κι όμως τρεις ημέρες αργότερα λέει σε εκατομμύρια οικογένειες να εγκαταλείψουν αυτά τα σχέδια».

Υπουργοί λένε ότι το νέο στέλεχος, που έχει καταγραφεί στη Δανία, την Ολλανδία και την Αυστραλία, είναι έως και 70% πιο μεταδοτικό από το αρχικό, ωστόσο δεν υπάρχουν στοιχεία ότι είναι περισσότερο θανατηφόρο ή προκαλεί σοβαρότερη νόσο.

Λίγο αφότου ο Μπόρις Τζόνσον ανακοίνωσε στους Βρετανούς πολίτες τις αλλαγές, ορισμένοι στο Λονδίνο έσπευσαν στους σιδηροδρομικούς σταθμούς της πρωτεύουσας επιχειρώντας να ταξιδέψουν για να δουν τους συγγενείς τους ενόψει των Χριστουγέννων και καταγράφηκαν σκηνές συνωστισμού, κάτι που ο Χάνκον χαρακτήρισε «απόλυτα ανεύθυνο».

«Ένας από τους λόγους που επιβάλαμε τους αυστηρούς ταξιδιωτικούς περιορισμούς στο επίπεδο 4… είναι να επιχειρήσουμε να σταματήσουμε τη διασπορά της νέας μετάλλαξης», απάντησε στο "Andrew Marr Show".

Λίγο αργότερα, το Βέλγιο ανακοίνωσε πως διακόπτει τις πτήσεις και τη σιδηροδρομική σύνδεση με τη Μεγάλη Βρετανία.

«Ως κυβέρνηση έχουμε το καθήκον να προστατεύσουμε τους Ιταλούς, για αυτόν τον λόγο, αφού ενημερώσαμε τη βρετανική κυβέρνηση, με τον υπουργό Υγείας θα υπογράψουμε το διάταγμα για την αναστολή των πτήσεων με τη Μεγάλη Βρετανία», έγραψε ο Υπουργός Εξωτερικών της Ιταλίας Ντι Μάιο, ανακοινώνοντας την αναστολή των πτήσεων προς τη Βρετανία. «Προτεραιότητά μας είναι να προστατεύσουμε την Ιταλία και τους συμπατριώτες μας».

Η Ισπανία ζήτησε από τις Βρυξέλλες μια «συντονισμένη» απάντηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με την αναστολή των πτήσεων από τη Βρετανία, μετά την ανακάλυψη μιας νέας μετάλλαξης του κορονοϊού στη χώρα αυτή, ανακοίνωσε σήμερα η ισπανική κυβέρνηση.

«Στόχος είναι να προστατεύσουμε τα δικαιώματα των Ευρωπαίων πολιτών μέσω του συντονισμού αποφεύγοντας μονομερή μέτρα», επισημαίνει η κυβέρνηση σε ένα δελτίο τύπου κι ενώ η Ολλανδία, το Βέλγιο και η Ιταλία ανακοίνωσαν ξεχωριστά ότι αναστέλλουν τις πτήσεις.

Είπε επίσης ότι η κυβέρνηση αναγνωρίζει πως ο οικονομικός αντίκτυπος των νέων μέτρων θα είναι «σοβαρός». Ωστόσο, μιλώντας στο BBC, ο Βρετανός υπουργός Υγείας επισήμανε ότι ένα νέο πανεθνικό lockdown δεν είναι «απαραίτητα» αναπόφευκτο για να αναχαιτιστεί η αύξηση των μολύνσεων.