Life

Φωταγωγήθηκε το χριστουγεννιάτικο δέντρο στο Πεδίον του Άρεως (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Στον ίδιο χώρο έχει δημιουργηθεί το χριστουγεννιάτικο χωριό του Άη Βασίλη, στο οποίο θα πραγματοποιούνται εορταστικά δρώμενα που θα προβάλλονται διαδικτυακά.

Ο Περιφερειάρχης Αττικής Γ. Πατούλης, ακολουθώντας όλα τα αναγκαία μέτρα για την προστασία από την Πανδημία, προχώρησε στην φωταγώγηση του χριστουγεννιάτικου δέντρου της Περιφέρειας Αττικής στο Πεδίο του Άρεως.

Στον ίδιο χώρο έχει δημιουργηθεί το χριστουγεννιάτικο χωριό του Άη Βασίλη, στο οποίο θα πραγματοποιούνται εορταστικά δρόμενα που θα προβάλλονται, μέσω youtube στο κανάλι της Περιφέρειας Αττικής. Λόγω Covid-19 ο χώρος είναι περιφραγμένος και έχουν ληφθεί όλα τα προβλεπόμενα μέτρα.

Με αφορμή τη φωταγώγηση του δέντρου και τις Online Χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις της Περιφέρειας Αττικής ο Γ. Πατούλης δήλωσε: «Η Περιφέρεια Αττικής, λόγω της Πανδημίας, επιλέγει φέτος ένα διαφορετικό τρόπο για να βρίσκεται κοντά σε κάθε πολίτη τις ημέρες των γιορτών. Η συμβολική φωταγώγηση σήμερα του χριστουγεννιάτικου δέντρου, εδώ στο Πεδίο του Άρεως γίνεται με στόχο να στείλουμε ένα μήνυμα αισιοδοξίας προς τους πολίτες οι οποίοι είναι αναγκασμένοι να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους στο ελάχιστο. Με στόχο οι γιορτές αυτές να έχουν το φως και τη μαγεία των προηγούμενων, έστω και κάτω από αυτές τις συνθήκες, υλοποιούμε ένα πλούσιο πρόγραμμα χριστουγεννιάτικων Online εκδηλώσεων για μικρούς και μεγάλους. Εκτός από τα δρόμενα που θα πραγματοποιούνται στο χριστουγεννιάτικο χωριό και θα μεταδίδονται διαδικτυακά, η Περιφέρεια Αττικής προσφέρει για την περίοδο των εορτών από τις 24 Δεκεμβρίου μέχρι και τις 10 Ιανουαρίου ένα πλούσιο διαδικτυακό πολιτιστικό πρόγραμμα το οποίο θα είναι διαθέσιμο δωρεάν για όλους τους πολίτες. Εύχομαι του χρόνου να είμαστε σε θέση να γιορτάσουμε όλοι μαζί. Καλά Χριστούγεννα και Καλή Πρωτοχρονιά».

Στο σημείο συνόδευσαν τον Περιφερειάρχη Αττικής Γ. Πατούλη, ο Αντιπεριφερειάρχης Κεντρικού Τομέα Γ. Δημόπουλος, ο Αντιπεριφερειάρχης Πολιτικής Προστασίας και Περιβάλλοντος Β. Κόκκαλης και η Κ. Αδαμοπούλου, Αντιπεριφερειάρχης Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας.

Το χριστουγεννιάτικο χωριό

Στο χριστουγεννιάτικο χωριό, σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο ο Άη Βασίλης διαβάζει ζωντανά, παραμύθια και ο βοηθός του το ξωτικό, δημιουργεί χριστουγεννιάτικες κατασκευές και αμπαλάρει τα δώρα των μικρών παιδιών. Στον εξωτερικό χώρο, υπάρχει εκτός από το Δέντρο, ένα τρενάκι και το έλκηθρο με τους ταράνδους. Εκεί θα ετοιμάζουν τα δώρα που θα «ταξιδέψουν» την μαγική ημέρα των Χριστουγέννων.

Όλο το χωριό είναι φωτισμένο χριστουγεννιάτικα δημιουργώντας γιορτινή ατμόσφαιρα. Το θεματικό αυτό πάρκο, στην «καρδιά» της πόλης στοχεύει να μεταφέρει το εορταστικό κλίμα σε όλα τα παιδιά και τους κατοίκους της Αττικής.