Life

Ροβανιέμι: Ο Άγιος Βασίλης προετοιμάζεται για τα Χριστούγεννα (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τηρώντας όλα τα μέτρα προστασίας, ο ίδιος και τα ξωτικά του, έχουν τις «μηχανές» να δουλεύουν στο φουλ.

Τις τελευταίες τους προετοιμασίες πριν από τα Χριστούγεννα κάνουν ο Άγιος Βασίλης και τα ξωτικά του, στο χωριό του Άγιου Βασίλη, που βρίσκεται στον Αρκτικό Κύκλο, περίπου 8χλμ έξω από το Ροβανιέμι, την πρωτεύουσα της Φινλανδίας.

Το γεγονός ότι ο ήλιος εκεί δε βγαίνει πριν από τις 11:00, δεν εμποδίζει τον Άγιο των Χριστουγέννων να δουλέψει. Όμως, παρά τη δουλειά που έχει – και δεν είναι λίγη – τόσο ο ίδιος, όσο και τα ξωτικά του, δεν ξεχνούν να τηρούν τα μέτρα προστασίας από τον κορονοϊό.

«Όλα τα ξωτικά φορούν τις μάσκες τους και οι τάρανδοι κρατούν τις αποστάσεις, ακόμα και στο δάσος. Όλα είναι καλά», είπε ο Άγιος Βασίλης.

Φυσικά, για όσους δεν μπορούν να τον συναντήσουν αυτοπροσώπως, υπάρχει η παραδοσιακή λύση του να του στείλουν γράμμα.

Άλλωστε, ήδη όλα τα ξωτικά είναι στο ταχυδρομείο του χωριού και ξεχωρίζουν τα γράμματα που φτάνουν εκεί από όλον τον κόσμο.

Το ταχυδρομείο αυτό λαμβάνει περίπου μισό εκατομμύριο γράμματα κάθε Χριστούγεννα. Στο πικ μπορεί να φτάσουν ακόμα και 32.000 γράμματα την ημέρα!

Τα περισσότερα γράμματα φτάνουν εκεί από την Κίνα, την Πολωνία, την Ιταλία, το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ιαπωνία.

Αυτήν τη φορά, όμως, δεν είναι όλα τα γράμματα για δώρα, αφού πολλά παιδιά αυτό που ζητούν είναι να δουν τους παππούδες τους, μετά από μήνες κοινωνικών αποστάσεων.

«Ζητούν ακόμα και να περάσουν λίγο παραπάνω χρόνο με τους γονείς τους», λέει ο Άγιος Βασίλης.

Σύμφωνα με το τοπικό τουριστικό γραφείο, πάνω από ένα εκατομμύριο κόσμου επισκέπτονται κάθε χρόνο το χωριό του Άγιου Βασίλη, για να τον γνωρίσουν, να παίξουν με το χιόνι και να μπουν στο κλίμα των ημερών.

Φέτος όμως, λόγω των περιορισμών που επιβάλει η πανδημία, είναι ελάχιστοι όσοι κατάφεραν να φτάσουν στο Ροβανιέμι. Ειδικότερα, αναμένεται μόλις το 10-15% των επισκεπτών που φτάνουν εκεί κάθε χρόνο, κάτι που σημαίνει απώλεια πάνω από 200.000.000 ευρώ.

Ο Άγιος Βασίλης, πάντως, είπε ότι ακόμα υποδέχεται επισκέπτες. Τα ξωτικά έχουν βάλει κι ένα πλέξιγκλας για να είναι ασφαλέστεροι όλοι, κι έτσι φέτος τα παιδιά που καταφέρνουν να τον δουν, δεν μπορούν να φωτογραφηθούν στα πόδια του.

Με όλα αυτά τα γράμματα που διαβάζει και τα δώρα που συσκευάζει, ο Άγιος Βασίλης στέλνει ένα μήνυμα: Να επικοινωνήσουμε με αυτούς που μπορεί να νιώθουν μοναξιά αυτές τις μέρες.

«Ελπίζω όλοι να είναι ασφαλείς και να απολαύσουν ωραία Χριστούγεννα και όλο το χρόνο με τους αγαπημένους τους», λέει ο Άγιος Βασίλης και τονίζει:

«Τα παιδιά είναι πολύ έξυπνα και μπορούν να βρουν τρόπους να επικοινωνήσουν με τους φίλους και τους συγγενείς τους και να τους ακούσουν, μπορούν και να πλησιάσουν όποιον μπορεί να είναι μόνος του».

Και η ευχή του δεν απέχει πολύ από αυτό που ευχόμαστε όλοι: την επιστροφή σε πιο..παραδοσιακά Χριστούγεννα το 2021.