Οικονομία

“ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ”: Καταβάλλεται το Δώρο Χριστουγέννων

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ξεκινά η καταβολή του δώρου, αλλά και των δύο μισθών παρελθόντων μηνών.

Από σήμερα ξεκινά η καταβολή του δώρου Χριστουγέννων όσων είναι δικαιούχοι της «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑΣ», καθώς και οι μισθοί του Οκτωβρίου και Νοεμβρίου, όπως ανακοινώσε το υπουργείο Εργασίας και ο Γιάννης Βρούτσης.

«Με συνέπεια και σεβασμό καταβάλουμε από σήμερα το βράδυ το δώρο Χριστουγέννων του μηχανισμού ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ σε 66.071 δικαιούχους και το μισθό Νοεμβρίου σε 27.466 δικαιούχους – Ανώτατο όριο πλέον για τον μηχανισμό ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ τα 6.500 ευρώ.

Με συνέπεια και ευθύνη προς τους εργαζόμενους-δικαιούχους του μηχανισμού ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ, το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων θα καταβάλει από σήμερα το απόγευμα στους λογαριασμούς των 66.071 δικαιούχων το επίδομα εορτών Χριστουγέννων 2020 ύψους 6.165.235,51 ευρώ.

Μαζί με το δώρο Χριστουγέννων θα καταβληθούν σε όλους τους εργαζόμενους ενταγμένους στο μηχανισμό ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ για το μήνα Νοέμβριο, τα ποσά ύψους 5.818.529,8 ευρώ που αντιστοιχούν σε 27.466 δικαιούχους.

Τέλος, θα πληρωθούν εμβόλιμα από σήμερα το βράδυ και 743 δικαιούχοι του προγράμματος ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ για το μήνα Οκτώβριο με ποσό που φτάνει τις 190.438,87 ευρώ.

Θυμίζουμε ότι το Υπουργείο Εργασίας με έκτακτη διάταξη που ενσωματώθηκε σε νομοσχέδιο του Υπ. Υγείας έθεσε ως ανώτατο όριο επιδότησης μισθού μέσα στο μηχανισμό ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ τα 6.500 ευρώ. Συνεπώς, όλες οι σημερινές πληρωμές θα πραγματοποιηθούν με πλαφόν το παραπάνω ποσό», καταλήγει η ανακοίνωση του υπουργού Εργασίας.