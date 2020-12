Κοινωνία

Το δώρο που ζήτησε μαθήτρια από τον Άγιο Βασίλη και συγκίνησε την Κεραμέως

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το κοριτσάκι έστειλε γράμμα στον Άγιο Βασίλη, ζητώντας του… αυτό που της λείπει περισσότερο αυτήν την περίοδο. Τι σχολίασε η Υπουργός Παιδείας.

«Αγαπημένε μου Άγιε Βασίλη, φέτος τα Χριστούγεννα θα ήθελα να σου ζητήσω ένα μόνο δώρο: Να ανοίξουν τα σχολεία», έγραψε η μικρή Βαλεντίνη στο γράμμα που έστειλε στον Άγιο Βασίλη.

Εξαιτίας των περιοριστικών μέτρων που έχει επιβάλλει η πανδημία κορονοϊού, η μικρή μαθήτρια ζήτησε φέτος από τον Άγιο Βασίλη αυτό που της έχει λείψει περισσότερο αυτήν την περίοδο. Και δεν είναι άλλο από το σχολείο…

Το γράμμα του κοριτσιού από τον Άλιμο συγκίνησε την Υπουργό Παιδείας, Νίκη Κεραμέως, η οποία ανέβασε τη σχετική φωτογραφία στο Instagram και σχολίασε: «Δείτε αυτήν την υπέροχη Χριστουγεννιάτικη κάρτα της Βαλεντίνης από Δημοτικό Σχολείο στον Άλιμο! Βαλεντίνη, σε διαβεβαιώνω ότι καταβάλλουμε κάθε προσπάθεια για να ανοίξουμε τα σχολεία μας το γρηγορότερο! Καλές γιορτές με υγεία!».