Έρευνα ΕΕΑ: Ζημιά στο 86% των επιχειρήσεων από την αρχή της πανδημίας

Μεγάλη έρευνα από το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών. Ποια συμπεράσματα προκύπτουν.

Το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών, σε συνεργασία με την εταιρεία OPINION POLL, πραγματοποίησε μεγάλη έρευνα για το σήμερα και το αύριο της επιχειρηματικότητας.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση «στόχος της πρωτοβουλίας του Ε.Ε.Α. ήταν η διερεύνηση της κατάστασης των επιχειρήσεων μέσα στην οικονομική κρίση που έφερε η πανδημία, η καταγραφή των απόψεων των επαγγελματιών, επιχειρηματιών για τις προοπτικές εξόδου από την κρίση, για τα μέτρα που έχουν ληφθεί από την κυβέρνηση, καθώς και του βαθμού αισιοδοξίας για την πορεία της ελληνικής οικονομίας, αλλά και των ίδιων των επιχειρήσεων.

Από την έρευνα προκύπτουν εξαιρετικά ενδιαφέροντα ευρήματα, τα οποία συνθέτουν στο σύνολό τους ένα πολύ δύσκολο τοπίο για τις επιχειρήσεις που δίνουν κυριολεκτικά μάχη επιβίωσης».

Για την πρωτοβουλία του Ε.Ε.Α και τα αποτελέσματα της έρευνας, ο Πρόεδρος κ. Γιάννης Χατζηθεοδοσίου τονίζει:

«Το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών, πάντα πρωτοπόρο, προχώρησε σε αυτή τη μεγάλη έρευνα σε συνεργασία με την εταιρεία OPINION POLL, προκειμένου να εξετάσει με ακρίβεια την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί εξαιτίας της οικονομικής κρίσης που έφερε η πανδημία. Τα αποτελέσματα δικαιώνουν τις θέσεις που εκφράζει το Ε.Ε.Α. καθώς φαίνεται ξεκάθαρα και το μέγεθος του προβλήματος για το σύνολο των επιχειρήσεων της χώρας και το αδιέξοδο για τους μικρομεσαίους, οι οποίοι δεν είναι καθόλου αισιόδοξοι για τη μελλοντική τους πορεία. Το μεγάλο ποσοστό όσων δηλώνουν ότι δεν θα αποφύγουν το «λουκέτο», οι θέσεις που εκφράζουν για τα μέτρα που έχουν ληφθεί και τα δυσοίωνα μηνύματα που στέλνουν για το μέλλον του επιχειρείν, πρέπει να εξεταστούν από την κυβέρνηση, ώστε έστω και την ύστατη ώρα να προχωρήσει στις αναγκαίες δράσεις στήριξης της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας».

Όπως επισημάινεται, τα αποτελέσματα που προκύπτουν:

Το 86% των Επιχειρήσεων έχουν υποστεί οικονομική ζημιά από την αρχή της πανδημίας μέχρι σήμερα, ενώ το 80% αναμένουν η ζημιά αυτή θα επιβαρυνθεί από το δεύτερο lock down. Ιδιαίτερα άσχημη φαίνεται η κατάσταση στην εστίαση με τα ποσοστά να φτάνουν το 99% και 94.8% αντίστοιχα. Ιδιαίτερα δε φαίνεται να πλήττονται οι Επιχειρήσεις που απασχολούν 1-6 εργαζομένους αφού το 91.8% από αυτές δηλώνει σοβαρές ζημιές σ΄ αυτή την περίοδο.

Μόνο το 29% των Επιχειρήσεων θεωρούν ότι βοήθησαν πολύ ή αρκετά τα μέτρα που έχουν ληφθεί από την Κυβέρνηση κατά την διάρκεια της πανδημίας. Λίγο δηλώνει το 44% και καθόλου το 25%. Ειδικά για τα μέτρα κατά την διάρκεια του δεύτερου lock down ικανοποίηση δηλώνει το 29%, με το 68% να δηλώνει μη ικανοποίηση. Το ποσοστό αυτό στο Εμπόριο φτάνει το 72.1%!

Κατά την δύσκολη αυτή περίοδο βασικά αξιοποιήθηκαν η επιστρεπτέα προκαταβολή απ΄ το 54.1% και η αναστολή των συμβάσεων από το 44% των Επιχειρήσεων. Ακολουθούν με απόσταση το ΤΕΠΧ ΙΙ από το 3.7% και το Ταμείο εγγυοδοσίας από το 3.6% , ενώ το 25.6% δηλώνει ότι δεν αξιοποίησε κανένα εργαλείο. Το 29% των Επιχειρήσεων δηλώνει ότι το ποσόν της επιστρεπτέας προκαταβολής ήταν αρκετό για να καλύψουν ανάγκες τους.

Το 36% των Επιχειρήσεων θεωρεί ότι το click away είναι μια δυνατότητα αύξησης του τζίρου. Στο Εμπόριο το ποσοστό αυτό είναι 20.9%

Σημαντικά όσον αφορά στο κλίμα που υπάρχει στην αγορά ανάμεσα στους ίδιους τους επαγγελματίες και επιχειρηματίες, είναι τα ευρήματα για τον βαθμό αισιοδοξίας. Το 29% δηλώνει αισιόδοξο για την πορεία της Ελληνικής Οικονομίας, έναντι ενός 70% που είναι λίγο και καθόλου αισιόδοξο. Ωστόσο ο βαθμός αισιοδοξίας αυξάνει όταν η ερώτηση εστιάζει στην προσωπική Επιχείρηση αν και φαίνεται οι απόψεις να διχάζονται κυριολεκτικά. Το 51% δηλώνουν αισιόδοξοι για την πορεία της δικής τους Επιχείρησης έναντι ενός 49.1% που έχει αντίθετη άποψη. Στην εστίαση και στο εμπόριο τα ποσοστά αισιοδοξίας είναι πολύ πιο χαμηλά με 31.3% και 44.3% αντίστοιχα. Υπάρχουν δε διαφορετικοί υπολογισμοί όσον αφορά στον χρόνο που θα κρατήσει ακόμα η κρίση. Το 34% εκτιμά ότι θα κρατήσει ένα χρόνο ακόμα, το 27% δύο χρόνια, το 25% πάνω από δύο χρόνια, ενώ το πιο αισιόδοξο 11% εκτιμά ότι θα είναι έξι μήνες ακόμα.

Είναι συγκλονιστικό το εύρημα ότι το 23% των Επιχειρήσεων δηλώνουν ως πολύ ή αρκετά πιθανόν να κλείσουν. Στην εστίαση το ποσοστό αυτό φτάνει το 41.7% και στο Εμπόριο το 34%. Αυξημένο είναι το ποσοστό για τις Επιχειρήσεις που έχουν 11-20 εργαζομένους. Έτσι, θεωρείται φυσιολογικό, όταν το 24% των Επιχειρήσεων δηλώνουν ότι μπορεί να αναγκαστούν να προβούν σε απολύσεις. Το ποσοστό αυτό μάλιστα, φτάνει το 49.5% στην εστίαση και το 41.6% και 39.8% στις Επιχειρήσεις που απασχολούν 11-20 και 6-10 εργαζομένους αντίστοιχα.

Το 14% των Επιχειρήσεων έχουν στεγαστικά και επιχειρηματικά δάνεια που δεν μπορούν να ικανοποιήσουν. Μεγαλύτερο φαίνεται να είναι το πρόβλημα των οφειλών σε Εφορία, ΙΚΑ κ.λ.π αφού το ποσοστό που έχουν οφειλές που δεν μπορούν να ικανοποιήσουν φτάνει το 29%. Το 66% θεωρεί ότι θα μπορέσουν να ανταποκριθούν στις συσσωρευμένες οφειλές προς Εφορία, Ασφαλιστικά Ταμεία, Τράπεζες κ.λ.π με το 29% να δηλώνει ότι δεν θα μπορέσει. Γι αυτό και το 88% ενοποιείται στην πρόταση για διαγραφή τουλάχιστον τμήματος των οφειλών αυτών, ενώ το 94.1% συμφωνεί με την μείωση των ασφαλιστικών εισφορών κατά 50%.

Μόνο το 11% θεωρούν ότι οι Τράπεζες έχουν βοηθήσει σ΄ αυτή την περίοδο με παροχή δανείων για κεφάλαιο κίνησης με μεγαλύτερη ευελιξία και λιγότερη γραφειοκρατία. Το 75.6% έχει αρνητική άποψη.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχουν οι απόψεις για τον νέο Πτωχευτικό Κώδικα. Το 33% τον θεωρεί ως πραγματική δεύτερη ευκαιρία και ότι θα βοηθήσει στην ρύθμιση των χρεών και την σωτηρία πρώτης κατοικίας. Το 32% έχει αντίθετη άποψη, ενώ το 35% φαίνεται να μην έχει ολοκληρωμένη ενημέρωση και δεν παίρνει θέση. Ταυτόχρονα, το 42% θεωρούν ότι ο νέος Πτωχευτικός Κώδικας συνιστά απειλή για την πτώχευση για την απώλεια πρώτης κατοικίας όλο και περισσότερων. Το 20% έχει αντίθετη άποψη, ενώ το 38% δεν παίρνει θέση.

Το 20% δηλώνει ότι θα αξιοποιήσει τον νέο Νόμο για την ρύθμιση χρεών τους, ενώ το 57% δηλώνει όχι. Το 23% και πάλι δεν παίρνει θέση.

Όσον αφορά ειδικά στην πρώτη κατοικία, το 36% θεωρεί ότι η αφαίρεση ακίνητης περιουσίας, η μίσθωση για δώδεκα χρόνια και η δυνατότητα αγοράς του μετά την 12ετία χωρίς την αφαίρεση των μισθωμάτων είναι μια καλή ρύθμιση. Την αντίθετη άποψη έχει το 39% και το 25% δεν παίρνει θέση. Σημειώνεται ξεχωριστά, ότι το 46% πιστεύει ότι η Νομική προστασία της πρώτης κατοικίας είναι με τον νέο Νόμο καλύτερη από ότι με τον « Νόμο Κατσέλη», με το 15% να έχει αντίθετη άποψη, ενώ το 39% δεν παίρνει θέση.

Ωστόσο, είναι σημαντικό εύρημα ότι το 45% θεωρεί πως όταν ένας Επιχειρηματίας πτωχεύει, μπορεί να έχει μια δεύτερη ευκαιρία, να κάνει ένα νέο ξεκίνημα. Το 46% έχει αντίθετη άποψη.

Στην ερώτηση για τον ρόλο που έδωσε η Κυβέρνηση στα Επιμελητήρια και κατά πόσο ενσωμάτωσε προτάσεις τους στον Πτωχευτικό Νόμο αλλά και σε άλλα νομοθετήματα, το 23% έχει θετική άποψη, το 29% αρνητική και το 48% δεν παίρνει θέση αγνοώντας προφανώς τις εξελίξεις, τις διεργασίες. Εν ολίγοις, ανάμεσα σ΄ αυτούς που παίρνουν θέση, οι απόψεις είναι μοιρασμένες.

Χαρίτσης: Η έρευνα του ΕΕΑ καταδεικνύει το αδιέξοδο των ελληνικών επιχειρήσεων

«Το 86% των επιχειρήσεων έχουν υποστεί οικονομική ζημία από την αρχή της πανδημίας, με το 92% των πιο μικρών να καταγράφει σοβαρές ζημίες. Οι 7 στους 10 επιχειρηματίες δεν είναι ικανοποιημένοι από τα μέτρα της κυβέρνησης, τόσο στο πρώτο όσο και στο δεύτερο lockdown. Ενώ 8 στους 10 εμπόρους δηλώνουν απερίφραστα ότι το click away δεν μπορεί να οδηγήσει σε αύξηση τους τζίρου τους», τονίζει σ ανακοίνωσή του ο βουλευτής Μεσσηνίας και τομεάρχης Ανάπτυξης και Επενδύσεων της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ, Αλέξης Χαρίτσης. Όπως διευκρινίζει ο κ. Χαρίτσης, η έρευνα του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών που δημοσιοποιείται σήμερα σκιαγραφεί ένα τραγικό τοπίο για τις ελληνικές επιχειρήσεις και καταδεικνύει για μια ακόμη φορά την πλήρη αναποτελεσματικότητα των παρεμβάσεων της κυβέρνησης.

Ο τομεάρχης σημειώνει ότι 4 στις 10 επιχειρήσεις στην εστίαση και το εμπόριο δηλώνουν ότι είναι πολύ ή αρκετά πιθανόν να κλείσουν οριστικά το επόμενο διάστημα και 1 στις 4 ότι θα προβούν σε απολύσεις. «Ειδικά στην εστίαση, όπου τα επίσημα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ μιλάνε για 31,2% πτώση τζίρου το 3ο τρίμηνο - ένα τρίμηνο παραδοσιακά «δυνατό» για την ελληνική οικονομία και εκτός lockdown - το ποσοστό αυτό φτάνει στο 50%. Μείζον αναδεικνύεται το πρόβλημα των οφειλών σε τράπεζες, εφορία και ΙΚΑ, με το 88% να ζητά διαγραφή μέρος των χρεών τους και 9 στους 10 να θεωρούν ότι δεν είχαν βοήθεια από τις Τράπεζες όλο αυτό το διάστημα», υπογραμμίζει ο Αλ. Χαρίτσης.

«Ο εξωραϊσμός της πραγματικότητας στον οποίο καταφεύγει η κυβέρνηση, δεν συνιστά πολιτική αλλά στρουθοκαμηλισμό. Όσο δεν προχωρούν τα αρμόδια υπουργεία σε ουσιαστική στήριξη της πραγματικής οικονομίας με ρευστότητα, ούτε οι ελληνικές επιχειρήσεις θα βγουν από το αδιέξοδο στο οποίο έχουν οδηγηθεί, ούτε η οικονομία θα μπορέσει να ανακάμψει», καταλήγει ο κ. Χαρίτσης.