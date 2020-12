Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Μαγιορκίνης: τα Χριστούγεννα να διατηρήσουμε την “κοινωνική φούσκα”

Οι συστάσεις για τις γιορτές. Ποιοι πρέπει να αποφύγουν τις συναντήσεις σε σπίτια. Ποια η πορεία της πανδημίας στη χώρα.

Συνεχίζεται η μείωση των ενεργών κρουσμάτων κορονοϊού στη χώρα μας, τόνισε ο Επίκουρος Καθηγητής της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ και μέλος της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων, Γκίκας Μαγιορκίνης. Σημείωσε πάντως ότι η κατάσταση στις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας όλης της χώρας παραμένει εξαιρετικά επιβαρυμένη.

«Στην Αττική ο αριθμός των διαγνώσεων την τελευταία εβδομάδα συνέχισε να συρρικνώνεται καταγράφοντας έως και 15% λιγότερες διαγνώσεις σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα, ενώ η επιδημία στη Θεσσαλονίκη συνεχίζει να συρρικνώνεται με ταχύτερο ρυθμό από ότι στην Αττική καταγράφοντας έως και 28% λιγότερες διαγνώσεις από ότι την προηγούμενη εβδομάδα» τόνισε ο κ. Μαγιορκίνης. «Το επιδημιολογικό φορτίο στη Θεσσαλονίκη παραμένει έως και τρεις φορές υψηλότερο από την Αθήνα» σημείωσε χαρακτηριστικά ο επιδημιολόγος.

«Ιδιαίτερα επιβαρυμένη παραμένει η κατάσταση στη Δυτική Αττική και στην Κοζάνη ενώ η επιδημία στην υπόλοιπη χώρα φαίνεται να είναι γενικά σε πτωτική πορεία» ανέφερε ο κ. Μαγιορκίνης. Ως προς την ηλικιακή κατανομή των νέων διαγνώσεων, ο καθηγητής της ιατρικής επεσήμανε ότι το βάρος παραμένει στις μεγαλύτερες ηλικίες, ωστόσο η συνολική βαρύτητα των νεοδιαγνωσθέντων έχει πτωτική πορεία. «Η πτωτική πορεία της νοσηρότητας έχει σίγουρα πολύ μικρότερο ρυθμό από ότι ήταν η ανοδική πορεία, που ξεκίνησε στις αρχές Νοεμβρίου, δείχνοντας ότι η επιδημία μπορεί να επιδεινωθεί δραματικά σε μικρό χρονικό διάστημα αλλά στη συνέχεια αποκλιμακώνεται αργά και δύσκολα» τόνισε ο κ. Μαγιορκίνης. «Αυτό είναι ένα σκληρό δεδομένο και είναι αυτό που δε μας επιτρέπει να εορτάσουμε τα φετινά Χριστούγεννα, όπως έχουμε συνηθίσει» είπε ο καθηγητής της ιατρικής.

“Τραγούδια και κλειστοί χώροι πρέπει να αποφευχθούν. Ότι κερδίσαμε με κόπο στη φάση αυτή μπορεί να αλλάξει σε εξαιρετικά μικρό διάστημα” είπε ο κ. Μαγιορκίνης τονίζοντας ότι εάν συναντηθούμε με άλλη οικογένεια, να είναι η ίδια για να διατηρήσουμε την κοινωνική φούσκα. Ζήτησε να μην συμμετέχουν σε γιορτές ευπαθείς ομάδες και ηλικιωμένοι, ούτε άτομα που έχουν συμπτώματα.

Συγκεκριμένα για τις γιορτές συνέστησε:

Να φοράμε μάσκες, κυρίως κοντά σε ηλικιωμένους

Να αποφεύγονται αγκαλιές και φιλιά

Να συναντηθούμε με τα ίδια άτομα

Να διατηρούμε τους κανόνες υγιεινής

Να αερίζονται καλά όλοι οι χώροι του σπιτιού

Παράλληλα, ζήτησε να δηλώσουν όλοι ενδιαφέρον στην πλατφόρμα testing.gov.gr για τη διενέργεια δωρεάν δειγματοληπτικών ελέγχων σε όλη την Επικράτεια.

Τέλος, όσον αφορά στη μετάλλαξη του ιού, που εντοπίστηκε στη Βρετανία, τόνισε ότι η βασική υπόθεση είναι ότι έχει ελαφρώς αυξημένη μεταδοτικότητα. “Δεν έχει επαληθευτεί αλλά έχουν ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα” είπε και σημείωσε ότι καταγράφηκε πρώτη φορά τον Σεπτέμβρη, αλλά είναι πιθανόν να κυκλοφορούσε νωρίτερα. Ξεκαθάρισε δε ότι δεν τροποποιείται ο σχεδιασμός για τον εμβολιασμό.

Όσον αφορά την Ευρώπη, «η πανδημία παραμένει σταθερή σε γενικές γραμμές» επισήμανε ο καθηγητής, «έχοντας ξεπεράσει τα 21 εκατ. διαγνώσεις και περίπου 500 χιλιάδες θανάτους, ενώ ο ρυθμός των διαγνώσεων υποχωρεί σταδιακά σε λιγότερες από 200 χιλιάδες ανά ημέρα».