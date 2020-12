Κοινωνία

Έκρηξη σε σπίτι επιχειρηματία στο Παγκράτι

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο μηχανισμός πυροδοτήθηκε την ώρα που έμπαινε ο επιχειρηματίας στην είσοδο της πολυκατοικίας που διαμένει.

Έκρηξη αυτοσχέδιου μηχανισμού με γκαζάκια, έγινε αργά το απόγευμα στην είσοδο πολυκατοικίας στην οδό Δικαιάρχου στο Παγκράτι, την ώρα που έμπαινε στο πάρκινγκ με το αυτοκίνητό του, επιχειρηματίας που μένει εκεί.

Ο μηχανισμός, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, είχε τοποθετηθεί στην είσοδο του πάρκινγκ και πυροδοτήθηκε με άγνωστο τρόπο την ώρα που έμπαινε ο επιχειρηματίας.Από την έκρηξη προκλήθηκαν ζημιές στο μπροστινό μέρος του αυτοκινήτου.

Στον τόπο της έκρηξης έχουν μεταβεί πυροτεχνουργοί του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών που ερευνούν το χώρο, καθώς και αστυνομικοί της Ασφάλειας που διενεργούν προανάκριση για την υπόθεση.