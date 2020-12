Κοινωνία

Οικονόμου στον ΑΝΤ1: Αποστολή SMS και για την επιστροφή από το ρεβεγιόν (βίντεο)

Οι συστάσεις που έκανε ο Υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη. Τι είπε για τις μετακινήσεις από δήμο σε δήμο, τα μέτρα και τους ελέγχους.

Να οπλιστούν με υπομονή και να τηρήσουν τα περιοριστικά μέτρα κατά της διασποράς του κορονοϊού, συνέστησε στους πολίτες ο Υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη, Λευτέρης Οικονόμου, μιλώντας στην πρωινή εκπομπή του ΑΝΤ1 “Καλημέρα Ελλάδα”.

Αναγνώρισε πως είναι μία δύσκολη περίοδος αυτήν των εορτών, ωστόσο τόνισε πως είμαστε αντιμέτωποι με μία νέα πραγματικότητα και πρέπει όλοι να τηρήσουμε τα μέτρα για «να μην ξαναγυρίσουμε πίσω».

Σχολιάζοντας τις επισημάνσεις από τον Γιώργο Παπαδάκη ορισμένων ειδικών περιπτώσεων, όπου η απαγόρευση φαίνεται παράλογη, όπως για παράδειγμα το να μην μπορεί ένα ζευγάρι να επιβιβαστεί στο ίδιο ταξί, ο κ. Οικονόμου είπε πως εάν αναλωθούμε στην εξέταση κάθε μέτρου ξεχωριστά και των εξαιρέσεων που θα μπορούσαν να υπάρχουν, θα ήταν «μία κουβέντα χωρίς τελειωμό».

Υπογράμμισε πως όταν κάποιος πολίτης θεωρεί πως αδικείται, μπορεί να υποβάλει ένσταση και αυτή εξετάζεται με ευαισθησία, όπου χρειάζεται.

Ο Υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη υπενθύμισε πως στο γιορτινό τραπέζι μπορούν να βρεθούν μέχρι εννέα άτομα από δύο οικογένειες, ενώ ξεκαθάρισε πως επιτρέπονται οι μετακινήσεις από δήμο σε δήμο σε μεγάλες περιφέρειες, όπως η Αττική.

Στη συντριπτική πλειοψηφία τηρούνται τα μέτρα, διαπίστωσε ο Λευτέρης Οικονόμου, επικαλούμενος το ποσοστό των παραβάσεων που βεβαιώνονται κατά τους ελέγχους που διενεργούνται. Προανήγγειλε πως οι έλεγχοι το επόμενο διάστημα θα ενταθούν και θα είναι αυστηροί.

Ειδικότερα όσον αφορά στις μετακινήσεις για το ρεβεγιόν Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς, ο Υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη διευκρίνισε πως οι πολίτες θα πρέπει να στέλνουν SMS και κατά την επιστροφή τους στο σπίτι, έχοντας πάντα στο μυαλό τους ότι μετά τις 22:00 ισχύει απαγόρευση της κυκλοφορίας.

Σε ό,τι αφορά τον εκκλησιασμό των πιστών, αυτός είπε ότι πρέπει να γίνεται κατόπιν σχετικής υπόδειξης για τον σκοπό της μετακίνησης και έχοντας κατά νου πως είναι αυστηρά περιορισμένος ο επιτρεπόμενος αριθμός ατόμων στους Ιερούς Ναούς.

Ο Υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη ευχήθηκε, τέλος, «υπομονή και αισιοδοξία» σε όλους.