Αθλητικά

Κορονοϊός: Το δράμα του Μάουρο Μπελούγκι, που “έχασε” και τα δύο πόδια του

Τεράστια ψυχιά αποθέματα έδειξε ο παλαίμαχος αμυντικός της Εθνικής Ιταλίας και της Ίντερ, μιλώντας για το “σκληρό χτύπημα” της μοίρας.

Ο παλαίμαχος αμυντικός της Εθνικής Ιταλίας και της Ίντερ, Μάουρο Μπελούγκι, που αγωνίστηκε με η “σκουάντρα ατζούρα” στα Παγκόσμια Κύπελλα του 1974 και του 1978, υποβλήθηκε σε υποχρεωτική επέμβαση ακρωτηριασμού και των δύο ποδιών του, λόγω επιπλοκών από τον κορονοϊό, όπως αποκάλυψε την Τρίτη.

«Έκοψαν ακόμη και το πόδι με το οποίο σκόραρα εναντίον της Μπορούσια Μενχενγκλάντμπαχ», αστειεύτηκε με μία θαρραλέα ατάκα ο Μπελούγκι, παρά τις δύσκολες στιγμές που περνάει, αναφερόμενος στο τέρμα που σημείωσε με τη φανέλα της Ίντερ στο Κύπελλο Πρωταθλητριών τον Νοέμβριο του 1971.

Ο Μπελούγκι εισήχθη στο νοσοκομείο στις 4 Νοεμβρίου, όντας θετικός στην COVID-19. Οι γιατροί, ωστόσο, αναγκάστηκαν να κάνουν διπλό ακρωτηριασμό, μετά την επιδείνωση σε υφιστάμενα προβλήματα στα πόδια του. Ο 70χρονος Μπελούγκι, ο οποίος είχε αγωνιστεί επίσης στην Μπολόνια και τη Νάπολι, τα τελευταία χρόνια εργαζόταν ως σύμβουλος σε αθλητικές εκπομπές.

«Θα βάλω πρόσθετα μέλη, σαν αυτά που έχει ο Όσκαρ Πιστόριους, οπότε θα μπορέσω να σας... περάσω στους διαδρόμους των τηλεοπτικών στούντιο», δήλωσε ο παλαίμαχος άσος στον δημοσιογράφο Λούκα Σεραφίνι, δείχνοντας τεράστια ψυχικά αποθέματα μετά την απίστευτη περιπέτειά του.