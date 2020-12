Κοινωνία

Τα μέτρα της Αστυνομίας για τα Χριστούγεννα

Τι θα γίνει σε δρόμους και σπίτια. Πότε θα μπαίνουν οι αστυνομικοί μέσα. Τα μέτρα για τις εκκλησίες.

Εντατικοί θα είναι οι έλεγχοι της ΕΛ.ΑΣ. κατά τη διάρκεια των εορταστικών ημερών των Χριστουγέννων, με τον Αρχηγό να εποπτεύει, ενώ με αρχή τη σημερινή σύσκεψη με τους Υπουργούς στην οποία συμμετείχε, θα έχει καθημερινά συσκέψεις με τους κατά τόπους αστυνομικούς διευθυντές για την εφαρμογή των μέτρων ανάλογα και με την επιδημιολογική εικόνα που επικρατεί σε κάθε περιοχή.

Τα μέτρα στους δρόμους

Με δεδομένη την απαγόρευση μετακίνησης από περιφέρεια σε περιφέρεια, θα πραγματοποιούνται έλεγχοι σε Εθνικές Οδούς και κομβικά σημεία, αλλά και σε επαρχιακούς δρόμους.

Στα διόδια οι έλεγχοι θα είναι καθολικοί και θα ελέγχονται όλα τα οχήματα.

Η Τροχαία ίσως εφαρμόσει τη μέθοδο διακοπής κυκλοφορίας, όπου είναι εφικτό, σε κάποιο δρόμο ώστε να ελέγχονται ένα προς ένα τα οχήματα, όπως έχει ήδη συμβεί στις λεωφόρους Μεσογείων, Κηφισίας και Βασιλίσσης Σοφίας.

Παράλληλα, ελικόπτερα της ΕΛ.ΑΣ. θα ελέγχουν από αέρος και θα δίνουν την εικόνα στο Κέντρο Επιχειρήσεων, ενώ αν χρειαστεί, θα βγουν και τα drones.

Οι αστυνομικοί στα σπίτια και τις εκκλησίες

Μόνο μετά από καταγγελία θα πηγαίνουν οι αστυνομικοί στα σπίτια, όπου θα κάνουν συστάσεις.

Οι αστυνομικοί δεν θα μπορούν να μπουν μέσα σε κανένα σπίτι χωρίς την παρουσία εισαγγελέα.

Τέλος, οι κατά τόπους αστυνομικοί διευθυντές έχουν μιλήσει με τους μητροπολίτες και οι διοικητές τμημάτων με ιερείς ώστε να υπάρξει συνεργασία.

