Μαραντόνα: Τι έδειξε η τοξικολογική έκθεση μετά τον θάνατό του

Τι αποκαλύπτει δημοσίευμα της ισπανικής εφημερίδας «Marca».

Η τοξικολογική έκθεση που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της έρευνας για τα αίτια θανάτου του Ντιέγκο Αρμάντο Μαραντόνα, αποκάλυψε πως στο σώμα του διάσημου Αργεντινού, δεν υπήρχαν ούτε παράνομες ναρκωτικές ουσίες, ούτε αλκοόλ.

Ωστόσο, σύμφωνα με τα σχετικά ευρήματα, όπως αναφέρεται σε σχετικό δημοσίευμα της ισπανικής εφημερίδας «Marca», υπήρχε παρουσία διαφόρων φαρμάκων για τη θεραπεία της σωματικής και ψυχικής του υγείας.

Το Γραφείο του Γενικού Εισαγγελέα του Σαν Ισίντρο San, υπεύθυνο για την έρευνα που επιδιώκει να εξακριβώσει εάν υπήρχε κάποιο είδος κακής πρακτικής και αντιμετώπισης σχετικά με την υγεία του «Ντιεγκίτο», ο οποίος πέθανε στις 25 Νοεμβρίου λόγω καρδιακής προσβολής, προχώρησε σε ανακοινώσεις, αφού έλαβε τις τοξικολογικές μελέτες και την ιστοπαθολογική μελέτη του πτώματος.

Συγκεκριμένα, το δείγμα αίματος που αναλύθηκε και καταγράφηκε στη νόμιμη χημική έκθεση δείχνει ότι στο σώμα του «el 10» υπήρχε η παρουσία ουσιών που εμπεριέχονται σε αντικαταθλιπτικά φαρμακευτικά σκευάσματα. Παράλληλα, στο δείγμα ούρων του Μαραντόνα, εντοπίστηκαν επίσης ουσίες από φάρμακα αντικαταθλιπτικά, αντιψυχωτικά και άλλα σκευάσματα που χρησιμοποιούνται για την θεραπεία της εξάρτησης από τα ναρκωτικά ή το αλκοόλ, αλλά και την αντιμετώπιση της ναυτίας. Σε μια άλλη ανάλυση, βρέθηκε επίσης η παρουσία ουσίας, που χρησιμοποιείται για την θεραπεία προβλημάτων στο στομάχι. Όσον αφορά την ιστοπαθολογική εικόνα, η έκθεση υποδεικνύει ότι ο Μαραντόνα, έπασχε από κίρρωση του ήπατος, οξεία νεφρική νόσο, μυοκαρδιοϊώδωση, υποενδοκαρδιακή ίνωση, οξεία ισχαιμία, καθώς και μη αποφρακτική ασβεστοποιημένη στεφανιαία αθηρομάτωση και χρόνια προβλήματα στους πνεύμονες.