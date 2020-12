Παράξενα

Αθώος έμεινε 26 χρόνια στην φυλακή! (βίντεο)

Ποια ήταν η “καταλυτική μαρτυρία” με την οποία καταδικάστηκε σε τρις ισόβια. Τι είπαν οι δικαστές για την πλάνη.

Της Μαριέττας Ευαγγελοπούλου

H διαδικτυακή ακροαματική διαδικασία έκανε τους δικηγόρους, τους δικαστές και τον κατηγορούμενο να δακρύσουν.

Μετά από 26 χρόνια πίσω από τα κάγκελα ο Μπερνάρντ Χάουαρντ… αθωώνεται.

Ο Μπερνάρντ είχε καταδικαστεί το 1994 σε τρεις φορές ισόβια για μια τριπλή δολοφονία που ποτέ δεν διέπραξε.

Η καταδίκη του βασίστηκε σε ψευδείς καταθέσεις ενός διεφθαρμένου πληροφοριοδότη της αστυνομίας, ο οποίος όπως αποδείχθηκε είχε καταθέσει και σε άλλες 20 υποθέσεις.

«Είδαν χωρίς καμία αμφιβολία πως ήμουν αθώος και κατέβαλαν κάθε προσπάθεια να με ελευθερώσουν», δήλωσε ο άνδρας που στερήθηκε άδικα την ελευθερία του για πάνω από ένα τέταρτο του αιώνα.

Τώρα, ο άνδρας που εν τω μεταξύ έχει γίνει και παππούς, είναι αποφασισμένος να κάνει ότι μπορεί για να αναπληρώσει τις στιγμές που αυτά τα 26 χρόνια στερήθηκε, μακριά από τα αγαπημένα του πρόσωπα.