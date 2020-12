Αθλητικά

Επίθεση με πέτρες στα γραφεία του “Γ.Σ. Ηρακλής” (εικόνες)

Άγνωστοι πραγματοποίησαν επίθεση στις εγκαταστάσεις του Γυμναστικού Συλλόγου του Ηρακλή.

Επίθεση στις εγκαταστάσεις του Γυμναστικού Συλλόγου του Ηρακλή στο Κατσάνειο πραγματοποίησε ομάδα ατόμων το βράδυ της Τετάρτης.



Όλα συνέβησαν λίγο μετά τις 21.00. Όπως αναφέρει το iraklis1908.gr, οι δράστες της επίθεσης προκάλεσαν φθορές στον περιβάλλοντα χώρο του Κατσανείου, πέταξαν πέτρες, έσπασαν τζάμια και επιχείρησαν να μπουν και μέσα στις αθλητικές εγκαταστάσεις.

Όπως αναφέρει το ίδιο δημοσίευμα, όταν έγιναν αντιληπτοί από άτομα που βρίσκονταν στον χώρο τράπηκαν σε φυγή.

Πηγή: iraklis1908.gr