Αθλητικά

Πέθανε ο θρύλος Κέι Σι Τζόουνς

Πένθος για τους Σέλτικς, αλλά και για όλο το ΝΒΑ.

Τα φετινά Χριστούγεννα συνδυάστηκαν με... πένθος για τους Σέλτικς, αλλά και για όλο το ΝΒΑ. Ο θρύλος της Βοστώνης Κέι Σι Τζόουνς έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 88 ετών.

Την είδηση έκανε γνωστή η ομάδα των Σέλτικς και αποχαιρέτησε έναν άνθρωπο που έχει μπει στο hall of fame, έχει κατακτήσει δύο κολεγιακά πρωταθλήματα και χρυσό μετάλλιο στους Ολυμπιακούς αγώνες.

Επίσης ο Τζόουνς είχε στεφθεί 12 φορές πρωταθλητής στο ΝΒΑ εκ των οποίων 8 ως παίκτης, δύο ως βοηθός προπονητή και άλλες 2 ως πρώτος προπονητής. Εντεκα τίτλοι είχε κατακτήσει με τους Σέλτικς, ενώ το 1972 στέφθηκε πρωταθλητής ως βοηθός προπονητή των Λέικερς.