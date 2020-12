Κόσμος

Κορονoϊός - Γουχάν: Στο εδώλιο η Κινέζα που ξεσκέπασε τις “αδυναμίες” των Αρχών

ΟΙ κινεζικές Αρχές έχουν “εξαφανίσει” τους πολίτες- δημοσιογράφους που έκαναν καταγγελτικά ρεπορτάζ.

Την εποχή της αυστηρής καραντίνας στη Γουχάν στις αρχές του κορονοϊού, η Ζανγκ Ζαν, μια 37χρονη πρώην δικηγόρος μετατράπηκε σε πολίτη – δημοσιογράφο, ενσαρκώνοντας την ανάγκη να αποκοπούν οι Κινέζοι από τις κρατικά φιλτραρισμένες πληροφορίες σχετικά με την επιδημία.

Τώρα, έγινε σύμβολο των προσπαθειών της κυβέρνησης να αντικρούσει τις πρώτες αποτυχίες της στην κρίση και να προωθήσει ένα επιτυχημένο αφήγημα.

Η Ζάνγκ σταμάτησε αιφνιδίως να δημοσιεύει τον Μάιο, μετά από αρκετά ακατέργαστα και καταγγελτικά ρεπορτάζ της. Η αστυνομία αργότερα, παραδέχθηκε ότι είχε συλληφθεί, κατηγορούμενη για διάδοση ψευδών ειδήσεων.

Τη Δευτέρα, θα προσαχθεί στο δικαστήριο, στην πρώτη δίκη ενός «χρονικογράφου» της κρίσης του κορονοϊού στην Κίνα.

Λίγο μετά τη σύλληψή της, η Ζάνγκ ξεκίνησε απεργία πείνας, σύμφωνα με τους δικηγόρους της. Είναι σε κακή κατάσταση, αφυδατωμένη, αλλά αρνείται να φάει, δήλωσαν οι δικηγόροι, υποστηρίζοντας ότι η απεργία πείνας είναι η μορφή διαμαρτυρίας της κατά της άδικης κράτησής της.

«Είπε ότι αρνείται να συμμετάσχει στη δίκη. Λέει ότι είναι προσβολή», είπε ο Ρεν Κουαννίου, ένας από τους δικηγόρους, αφότου την επισκέφτηκε στα μέσα Δεκεμβρίου στη Σαγκάη, όπου κρατείται.

Η δίωξη της είναι τμήμα της συνεχιζόμενης εκστρατείας του Κινεζικού Κομμουνιστικού Κόμματος για να επαναδιατυπωθεί χειρισμός της Κίνας από το ξέσπασμα ως μια διαδοχή σοφών, θριαμβευτικών κινήσεων της κυβέρνησης. Οι επικριτές της κυβέρνησης που έχουν επισημάνει τα πρώτα λάθη των αξιωματούχων συνελήφθησαν, λογοκρίθηκαν ή απειλήθηκαν από την αστυνομία.

Ακόμη τρεις πολίτες – δημοσιογράφοι εξαφανίστηκαν από τη Γουχάν πριν από την Ζανγκ, αν και κανένας τους δεν έχει κατηγορηθεί δημόσια.

Οι εισαγγελείς κατηγόρησαν την Ζανγκ ότι «επέλεξε τη σύγκρουση και προκάλεσε προβλήματα» – συχνή κατηγορία για κυβερνητικούς επικριτές – και πρότειναν φυλάκιση μεταξύ τεσσάρων και πέντε ετών.

Το 99,9% των υποθέσεων που καταλήγουν σε δικαστήριο στην Κίνα έχουν ως αποτέλεσμα την καταδίκη των κατηγορουμένων, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία.

Η Ζανγκ ήταν ανάμεσα σε ένα πλήθος δημοσιογράφων, επαγγελματιών και ερασιτεχνών, που συγκεντρώθηκαν στη Wuhan μετά την επιβολή της καραντίνας στα τέλη Ιανουαρίου. Οι αρχές ασχολήθηκαν με την προσπάθεια να διαχειριστούν το χάος της επιδημίας, και για ένα σύντομο χρονικό διάστημα, το αυστηρό καθεστώς λογοκρισίας της Κίνας χαλάρωσε.