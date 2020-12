Παράξενα

Εκατοντάδες άνθρωποι βρήκαν στην πόρτα τους… δωροεπιταγές

Χριστουγεννιάτικη αλληλεγγύη προς εκατοντάδες ανθρώπους που βρέθηκαν προ εκπλήξεως.

Ένας φάκελος που περιείχε ένα ποίημα και μια δωροεπιταγή ύψους 250 δολαρίων Καναδά: πολλοί κάτοικοι της πόλης Έντμοντον ανακάλυψαν έκπληκτοι ότι, προς μεγάλη τους χαρά, ο Άγιος Βασίλης δεν τους ξέχασε φέτος.

Στις 24 Δεκεμβρίου «βρήκα μπροστά στην πόρτα μου, όταν ξύπνησα, μια υπέροχη δωροεπιταγή. Έκλαιγα όλο το πρωί», έγραψε στο Facebook η Λι Αν ΜακΝότον.

Όπως ανέφεραν πολλά καναδικά μέσα ενημέρωσης ο φάκελος περιείχε μια δωροεπιταγή για τα καταστήματα Walmart (το ποσό αντιστοιχεί σε περίπου 160 ευρώ) και ένα ποίημα που αναφερόταν στην ελπίδα και την αλληλεγγύη των ανθρώπων σε αυτήν τη δύσκολη εποχή της πανδημίας.

Η Ελίσα Τέναντ, μια κάτοικος της συνοικίας Νορθ Γκλενόρα, η οποία έχασε τη δουλειά της λόγω της πανδημίας, είπε ότι και εκείνη ξέσπασε σε λυγμούς ανοίγοντας τον φάκελο. «Είναι τόσο συγκινητικό που κάποιος έκανε κάτι τέτοιο» είπε στη δημόσια τηλεόραση CBC, εξηγώντας ότι με το ποσό αυτό θα μπορέσει να αγοράσει τα ψώνια ενός μήνα για την οικογένειά της.

Το CBC κατάφερε να επικοινωνήσει μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με τον μυστηριώδη φιλάνθρωπο και ανέφερε ότι τέτοιοι φάκελοι στάλθηκαν σε 400 ανθρώπους σε αυτήν την πόλη της επαρχίας Αλμπέρτα. «Αποφάσισα να το κάνω επειδή ξέρω ότι πάρα πολλοί άνθρωποι βίωσαν μια πολύ δύσκολη χρονιά και είχα τα μέσα για να τους βοηθήσω. Ελπίζω ότι τα δώρα αυτά θα δώσουν στους ανθρώπους το αίσθημα ότι ο κόσμος είναι γεμάτος καλοσύνη και ότι ένα καλύτερο μέλλον δεν είναι πια πολύ μακριά».