Οικονομία

Εφορία: Τρεις παρατάσεις και δυο... “πονοκέφαλοι”

Ανοίγει η πλατφόρμα για ψηφιακή κατάθεση πινακίδων. Πότε πρέπει να πληρωθούν τα τέλη κυκλοφορίας. Τι ισχύει για ταμειακές και κληρονομιές - γονικές παροχές. Τι πληρώνεται ως την Πέμπτη.

Για πρώτη φορά τα τελευταία χρόνια οι φορολογούμενοι δεν χρειάζεται να αγωνιούν έως τις τελευταίες ημέρες του έτους για το εάν (και πόσο) θα δοθεί παράταση για την πληρωμή των τελών κυκλοφορίας.

Η σχετική προθεσμία έχει παραταθεί έως το τέλος Φεβρουαρίου, παράταση η οποία αφορά και την προθεσμία κατάθεσης πινακίδων. Η εξέλιξη αυτή, πρακτικά σημαίνει πως όσοι σκόπευαν και συνεχίζουν να προγραμματίζουν κατάθεση των πινακίδων τους θα μπορούν να κυκλοφορούν τα αυτοκίνητά τους για δύο μήνες ακόμα «δωρεάν», χωρίς την καταβολή τελών.

Οι ιδιοκτήτες οχημάτων θα πρέπει να γνωρίζουν πως τα τέλη κυκλοφορίας έχουν αναρτηθεί εδώ και εβδομάδες στο taxisnet, η πληρωμή τους γίνεται ηλεκτρονικά (για πρώτη φορά έχει ενσωματωθεί και QR Code) και η προθεσμία εκπνέει στις 26 Φεβρουαρίου.

Τις επόμενες ημέρες αναμένεται να ανοίξει και η πλατφόρμα για την ψηφιακή κατάθεση πινακίδων με την απειλή προστίμου 10.000 ευρώ την πρώτη φορά και 30.000 ευρώ τη δεύτερη για όσους μπουν στον πειρασμό να δηλώσουν πλασματική ακινησία και συνεχίσουν να κυκλοφορούν το αυτοκίνητό τους.

Παράταση έχει δοθεί επίσης:

Απόσυρση ταμειακών. Η προθεσμία εκπνέει στις 31 Μαρτίου και αφορά στην απόσυρση από τη χρήση και δήλωση παύσης μοντέλων Φ.Η.Μ., εξαιρουμένων των Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ. και των ΑΔΗΜΕ Ταξιμέτρων, που έχουν λάβει άδεια καταληλλότητας σύμφωνα με τις ΠΟΛ.1135/2005 ή ΠΟΛ.1234/2002. Δηλώσεις φόρου κληρονομιών, γονικών παροχών, δωρεών. Έως τις 26 Φεβρουαρίου. Η παράταση αφορά στην υποβολή δηλώσεων φόρου κληρονομιών, δωρεών και γονικών παροχών, εφόσον η προθεσμία έληγε εντός Νοεμβρίου 2020 ή λήγει εντός Δεκεμβρίου 2020.

Αντίθετα, η εφορία δεν μας ξεχνά όσον αφορά τις κλασικές φορολογικές υποχρεώσεις για φόρο εισοδήματος και ΕΝΦΙΑ. Στις 31 Δεκεμβρίου λήγει η προθεσμία καταβολής της τέταρτης δόσης ΕΝΦΙΑ έτους 2020 και μέχρι την ίδια ημερομηνία πρέπει να πληρωθεί και η έκτη δόση του φετινού λογαριασμού του φόρου εισοδήματος.

Πηγή: Euro2day.gr